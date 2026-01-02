Minedu implementará matrícula digital 2026 en más de 2 mil colegios: ¿Cuándo inicia y cómo acceder?

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/01/2026
El nuevo sistema de matrícula digital ya tiene fecha de inicio. Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), la modalidad busca modernizar el proceso y garantizar un acceso gratuito a la educación en instituciones educativas públicas.
Según informó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, esta plataforma permitirá a los padres de familia matricular a sus hijos evitando largas colas y desplazamientos innecesarios.
El moderno sistema estará disponible para más de 2 mil colegios públicos focalizadas en 20 Unidades de Gestión Educativa Local de Lima, Callao, Tacna, Arequipa y Moquegua.
¿Para quiénes aplica la matrícula escolar digital?
Esta matrícula solo aplica para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano, y para aquellos que van a realizar un traslado. Los alumnos que continuarán en sus colegios solo deberán ratificar su matrícula por los medios que el colegio disponga.
El sistema digital es totalmente gratuito y no requiere pagos por registrar una solicitud ni por revisar el resultado. Para el registro de nuevos estudiantes, se les solicitará el DNI o documentos emitidos por migraciones o relaciones exteriores en el caso de extranjeros.
Además, los padres de familia podrán buscar y reservar vacantes disponibles según sus preferencias y necesidades.
El directivo del Minedu afirmó que la matrícula digital marca un avance clave en el fortalecimiento del gobierno digital en el sector educativo, al permitir una gestión más eficiente y equitativa del sistema público.
¿Cuándo inicia la matrícula digital 2026?
La matrícula 2026 se desarrollará en dos modalidades: presencial y digital. La presencial se realizará del 5 de enero al 6 de marzo en las instituciones educativas públicas que no están focalizadas en la matrícula digital.
En tanto, la modalidad digital se iniciará el 19 de enero y finalizará el 6 de marzo.
¿En qué regiones y UGEL está disponible la matrícula digital?
Inicialmente, son 20 Unidades de Gestión Educativa Local las confirmadas por el Minedu, distribuidas en seis regiones del país.
- Lima Metropolitana: UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07
- Lima Provincias: UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca
- Callao: UGEL Ventanilla y DRE Callao
- Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto
- Arequipa: UGEL La Joya, Arequipa Norte y Arequipa Sur
- Tacna: UGEL Tacna
El link de la matrícula digital estará disponible a partir del 19 de enero del 2026, pero se puede acceder a la plataforma del Gobierno para obtener más información.