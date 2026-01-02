Minedu implementará matrícula digital 2026 en más de 2 mil colegios: ¿Cuándo inicia y cómo acceder?

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nuevo sistema de matrícula digital ya tiene fecha de inicio. Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), la modalidad busca modernizar el proceso y garantizar un acceso gratuito a la educación en instituciones educativas públicas.

Según informó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, esta plataforma permitirá a los padres de familia matricular a sus hijos evitando largas colas y desplazamientos innecesarios.

El moderno sistema estará disponible para más de 2 mil colegios públicos focalizadas en 20 Unidades de Gestión Educativa Local de Lima, Callao, Tacna, Arequipa y Moquegua.

¿Para quiénes aplica la matrícula escolar digital?

Esta matrícula solo aplica para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano, y para aquellos que van a realizar un traslado. Los alumnos que continuarán en sus colegios solo deberán ratificar su matrícula por los medios que el colegio disponga.

Matrícula digital estará disponible desde enero del 2026.

El sistema digital es totalmente gratuito y no requiere pagos por registrar una solicitud ni por revisar el resultado. Para el registro de nuevos estudiantes, se les solicitará el DNI o documentos emitidos por migraciones o relaciones exteriores en el caso de extranjeros.

Además, los padres de familia podrán buscar y reservar vacantes disponibles según sus preferencias y necesidades.

El directivo del Minedu afirmó que la matrícula digital marca un avance clave en el fortalecimiento del gobierno digital en el sector educativo, al permitir una gestión más eficiente y equitativa del sistema público.

¿Cuándo inicia la matrícula digital 2026?

La matrícula 2026 se desarrollará en dos modalidades: presencial y digital. La presencial se realizará del 5 de enero al 6 de marzo en las instituciones educativas públicas que no están focalizadas en la matrícula digital.

En tanto, la modalidad digital se iniciará el 19 de enero y finalizará el 6 de marzo.

¿En qué regiones y UGEL está disponible la matrícula digital?

Inicialmente, son 20 Unidades de Gestión Educativa Local las confirmadas por el Minedu, distribuidas en seis regiones del país.

Lima Metropolitana: UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07

Lima Provincias: UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca

Callao: UGEL Ventanilla y DRE Callao

Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto

Arequipa: UGEL La Joya, Arequipa Norte y Arequipa Sur

Tacna: UGEL Tacna

El link de la matrícula digital estará disponible a partir del 19 de enero del 2026, pero se puede acceder a la plataforma del Gobierno para obtener más información.