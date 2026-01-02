Fuerte SISMO de magnitud 6.5 sacude México: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú, hoy 2 de enero?

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Esta mañana del viernes, 2 de enero, se activó la alerta sísmica tras un sismo de magnitud 6.5 en México. Debido a la intensidad de esta actividad sísmica se ha generado incertidumbre en países vecinos y en Perú si es que se activa una alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico.

Sismo sacude el sur de México

El Sismológico Nacional de México, a través de sus redes sociales, confirmó que el movimiento telúrico que se registró alrededor de las 07:58 a.m. (hora local) de este viernes fue de magnitud 6.5, a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero, con una latitud de 16.77 y una longitud de -99.41, así como una profundidad de 5 kilómetros.

La alarma sísmica se activó en la Ciudad de México y las ciudades de Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelia, Colima, Puebla, Morelos y Toluca. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene el monitoreo en las entidades donde fue percibido el fenómeno. Al cierre de este informe, no hay reportes de víctimas.

Sin embargo, en redes sociales, se pueden evidenciar algunas escenas de edificios moviéndose por el fuerte temblor y cientos de personas evacuando sus viviendas e inmuebles. Medios locales reportan, de forma preliminar, que el sismo habría generado diversos deslaves en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en carriles con dirección al sur, después del kilómetro 300.

⚠️Magnitud FINAL 6.5 del #Sismo al suroeste de San Marcos, #Guerrero, de las 07:58 h.



👉 Se mantiene el monitoreo a las entidades federativas en donde fue percibido. https://t.co/d9ToIxF2IL — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 2, 2026

Así reaccionó Claudia Sheinbaum durante el el sismo

El fuerte temblor también tomó por sorpresa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Al escuchar la alerta sísmica que se activó esta mañana, con epicentro en Guerrero, la mandataria, junto con los periodistas y trabajadores del gobierno federal, tuvieron que desalojar de inmediato el recinto.

"Uy, está temblando", expresó la jefa de Estado, mientras se obligó a suspender momentáneamente la transmisión de su discurso mientras se aplicaban los protocolos de seguridad.

Seguidamente, reveló que conversó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y tiene conocimiento de que se cita al consejo de Protección Civil y que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad.

"Ya regresamos después de esta alerta de sismo el sismológico nacional da de manera preliminar 6.5 grados el epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero. (...) Están citando al consejo de Protección Civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar", expresó.

🇲🇽La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba dando una conferencia de prensa cuando fue sorprendida por el sismo 6,2 que se registró este viernes 2 de enero en el país. pic.twitter.com/aXgjNSnNrU — Meganoticias (@meganoticiascl) January 2, 2026

¿Se activa alerta de tsunami tras sismo 6.5 en México?

Debido a la fuerte magnitud del sismo en México, se temía la ocurrencia de un tsunami en el océano Pacífico. Por ello, a través de su cuenta oficial de X, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que el movimiento sísmico no representa amenaza en el litoral peruano este viernes, 2 de enero del 2026, por lo cual, se exhorta mantener la calma.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

02-01-26 08:58:18

Magnitud: 6.5 Mw

Referencia: 4 km NNW of Rancho Viejo, Mexico

Profundidad: 35.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/aImgLN2VqA — Hidrografía Perú (@DHN_peru) January 2, 2026

Es así como la Marina de Guerra descartó una alerta de tsunami tras el reporte de un fuerte sismo de magnitud 6.5 en México, que sacudió la costa del Pacífico este viernes, 2 de enero del 2026.