Actualidad
Movimiento telúrico

Temblor remece HOY Perú: AQUÍ el epicentro y magnitud del sismo sentido este viernes

Un nuevo temblor vuelve a remecer Chimbote. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud de este último sismo sentido en la mañana de este viernes, 2 de enero, según el IGP.

Temblor en Perú este 2 de enero.
Temblor en Perú este 2 de enero. (Difusión)

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/01/2026

¡Perú no deja de temblar! Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo registrado en la mañana de este viernes, 2 de enero del 2026, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sacude Chimbote este viernes

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió en la mañana de este viernes, precisamente a las 8:16 horas con una magnitud de 3.7. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, el movimiento telúrico se registró a 61 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia de Santa, región Áncash, con una profundidad de 43 kilómetros y con una intensidad nivel II-III en la escala de Mercalli.

La sacudida fue levemente percibida por la población en distintos distritos de la costa peruana, generando alarma debido a la cercanía temporal con el fuerte sismo de magnitud 6.0 que se produjo el 27 de diciembre, que dejó heridos y daños materiales en Chimbote.

¿Dónde fue el epicentro del último sismo?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Chimbote este viernes, tuvo como epicentro el mar, con una latitud de -9.02 y una longitud de -79.14.


 

 

Noticia en desarrollo...

