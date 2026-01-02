Sujeto que quemó a su expareja en Barrios Altos minimizó su agresión: "Es problema entre los dos"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, un sujeto en Barrios Altos agredió y quemó a su pareja delante de sus menores hijos. Producto de este condenable hecho, la víctima se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza debido a las graves quemaduras que sufrió.

Sujeto que quemó a su pareja minimiza su agresión

Luego de unos días, el acusado identificado como Rafael Félix Hilario Guido de 41 años fue capturado por la Policía Nacional del Perú y ahora se encuentra en el área de quemados del Hospital Guillermo Almenara ya que presenta quemaduras leves producto de lo sucedido días atrás.

Justamente, el coronel PNP Juan Carlos Montufar acudió hasta este nosocomio para notificar al agresor sobre la investigación que abrió la Fiscalía en su contra. Sin embargo, cuando el efectivo encaró a este sujeto y le dio detalles del lamentable estado de Gisela Ortega Quispe de 37 años, este negó los hechos y hasta los minimizó a punto de señalar que fueron temas de pareja.

En el video revelado por la PNP se logra observar como el coronel le pregunta en repetidas ocasiones sobre la agresión a su pareja cometida en Navidad, sin embargo, Hilario Guido señaló que no había ocasionado absolutamente nada y hasta exigía la presencia de su abogado.

Será intervenido en los próximos días

De momento, Rafael Félix Hilario Guido seguirá recibiendo atención médica en el Hospital Almenara hasta que pueda ser intervenido quirúrgicamente. Así lo aseguró Christian Miranda, gerente de la Red Almenara, quien dio a conocer que están acelerando todos los procesos necesario para que el acusado responda ante las autoridades lo más pronto posible.

"El supuesto agresor está con nosotros, ingresó el día sábado, y tiene solo quemaduras de segundo grado algunas de las cuales están siendo estudiadas para ver si necesitan intervención quirúrgica. Podríamos hacerlo ambulatoriamente y estamos acelerando la cirugía para que de una vez vaya directamente a donde corresponde por el ilícito penal que cometió", señaló a la prensa.

Es importante precisar que el Ministerio Público viene investigando al agresor por el delito de tentativa de feminicidio por lo que podría pasar tras las rejas por varios años.

En resumen, el sujeto que quemó a su pareja en Barrios Altos minimizó lo sucedido asegurando que eran problemas de pareja entre los dos. Hilario Guido negó en todo momento los hechos a pesar de que las cámaras de seguridad revelaron su cometido.