Alcalde de Pataz sobre su reunión con José Jerí: "Todos merecen una oportunidad"

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, se refirió sobre la reunión sostenida con el presidente José Jerí Oré a pocas horas de haber asumido el cargo en octubre último, tras la vacancia de la exmandataria Dina Boluarte.

Como se recuerda, el burgomaestre realizó una caminata de 49 días desde la región La Libertad hasta la capital, con la finalidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con una serie de compromisos asumidos en materia de infraestructura, salud y educación, en medio de las constantes manifestaciones sociales contra el Gobierno y el Congreso.

Defiende reunión con el presidente Jerí

Pese a las expectativas generadas por su llegada a Lima, de forma casi inmediata sostuvo un encuentro con el reciente jurado jefe de Estado, situación que le generó una ola de críticas, a tal punto que fue calificado como "traidor" por los ciudadanos que esperaban otra postura por parte suya. Esta situación le valió que fuera expulsado de la Plaza San Martín en una de las concentraciones registradas por aquel entonces.

Transcurrido casi tres meses de la reunión y en medio del nuevo enfrentamiento en una de las bocaminas situadas en su provincia, Aldo Carlos Mariños defendió en Exitosa su acercamiento con el presidente, argumentando que recién llevaba días en el cargo; por lo tanto, iba a ser desatinado que tome medidas más radicales contra el Ejecutivo.

"Si tú encuentras a un nuevo presidente que hace dos días que ha cogido el cargo, tienes que tener sentido común (...). Por otro lado, es joven, y a los jóvenes hay que darle la oportunidad. Entonces, ¿yo de repente lamentarme de algo? no, todos merecen una oportunidad, así que, en el tiempo que no de resultados, es situación de él que seguramente deberá responder a la juventud y a la población", sostuvo.

Fiscalía investiga homicidios en bocamina

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, inició investigación preliminar por el delito de homicidio, en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina 'Papagayo', sector Morena, distrito y provincia de Pataz.

El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta, fue quien dispuso el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la División Médico Legal II - Trujillo, a fin de realizar la necropsia correspondiente. Además, encargó al personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco que efectúe la pericia balística sobre 11 casquillos encontrados en la escena del crimen.

Asimismo, dispuso recabar declaraciones testimoniales del personal de seguridad privada de la zona minera y de los policías que intervinieron; así como, la inspección técnico policial en el lugar y la verificación de las cámaras de videovigilancia, entre otras diligencias urgentes dirigidas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

Mientras Pataz registra tres muertes más relacionadas a la minería ilegal, el alcalde provincial resalta su reunión con el presidente José Jerí, dejando en claro que él deberá responder a la población sobre los resultados fallidos que pudiera mostrar su estrategia contra la delincuencia.