Tragedia en Año Nuevo: Hombre con discapacidad perdió la vida en incendio ocasionado por pirotécnicos

Lo que para muchos fue un día de alegría y celebración, para otros fue una completa tragedia. Horas antes de recibir el nuevo año, un hombre con discapacidad perdió la vida durante un incendio que consumió su vivienda en San Juan de Lurigancho.

Todo ocurrió en el Asentamiento Humano Chavín de Huantar cuando la familia de Francisco Javier Rojas Cruz decidió no esperar hasta las 12 de la noche para la cena de año nuevo. Debido a esta fecha especial, gran parte de la familia se encontraba en el inmueble disfrutando de un ameno momento.

Pero mientras la familia Rojas ingería sus alimentos, personas a las afueras de su hogar detonaban juegos pirotécnicos sin importarles las consecuencias. Lamentablemente, uno de estos petardos generó una chispa la cual ocasionó que la vivienda se prendiera fuego inmediatamente.

Debido a la precariedad del inmueble, las llamas avanzaron en cuestión de segundos, aunque casi todos los ocupantes lograron ponerse a buen recaudo. Sin embargo, Francisco Javier Rojas Cruz de 47 años, quien contaba con una discapacidad que le impedía caminar, no pudo escapar del siniestro perdiendo la vida en el lugar.

Juegos pirotécnicos ocasionaron incendio

Exitosa llegó hasta este asentamiento humano para conocer más detalles de esta tragedia. Ahí pudimos conversar con el padre de la víctima quien relató paso a paso como se dio los hechos que le arrebataron la vida a su hijo.

El hombre aseguró que intentó salvarlo, pero las llamas hicieron imposible su cometido. También reconoció que la casa se encontraba en precarias condiciones lo que generó que el fuego se propague en solo segundos. A su vez, indicó que esta tragedia se originó por la detonación de juegos pirotécnicos.

"Hemos estado con mi esposa, mi hijo que no camina ya que durante muchos años que está enfermo, también estaba una hija con su hija mayor de 15 años y otro menor. Hemos estado ahí cuando de pronto estaban reventando cohetes, cayó uno y como la casa estaba deteriorada e inmediatamente como gas se prendió. Cuando acudí a sacar a mi hijo, ya no lo pude sacar", indicó.

Finalmente, el familiar pidió ayuda económica a las autoridades para poder solventar los gastos de sepelio ya que no cuentan con los recursos necesarios y acaban de perderlo todo.

