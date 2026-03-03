Luis Urruti rompe su silencio y lanza fuerte acusación tras su salida de la 'U': "No me sentí valorado"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luis Urruti, actual futbolista de Sport Boys, brindó una entrevista a un programa de YouTube en la que reveló cuál fue la verdadera razón de su salida intempestiva de Universitario en 2024, tras consagrarse campeón del torneo local en el 2023.

Da mayores detalles de su salida de Universitario

El delantero nacionalizado peruano concedió una entrevista al espacio digital ' Al Volante' conducido por la periodista Darinka Zumaeta, en la que habló de su presente en el cuadro rosado, sus objetivos en el presente año, los técnicos que lo dirigieron, entre otros temas como aquel relacionado a la causa del fin de su etapa en la 'U'.

En primer lugar, el atacante uruguayo sostuvo que no suele responder interrogantes acerca del conjunto crema debido a que puede generar suspicacias o conflictos con los fanáticos del cuadro del Callao."Siempre trato de evitar cualquier pregunta de la 'U' porque puede caer mal en los hinchas del Boys", sostuvo.

Al respecto, el apodado 'Tito' manifestó de manera directa que sin duda fue difícil salir del cuadro merengue en 2024, y más aún cuando se le complicó encontrar equipo en medio de un escenario de incertidumbre sobre su futuro.

Bajo esa premisa, Urruti explicó que, previamente a alzarse con el título nacional junto a la institución de Ate, había acordado con la directiva para poder renovar su contrato, no obstante, ello no se pudo concretar por lo que consideró que no fue bien valorado pese a que fue un equipo en el que se convirtió en pieza clave.

"Fueron cosas que jugaron no muy bien conmigo. Habíamos quedado en un acuerdo antes de salir campeón y después no se cumplió. Yo no necesito ninguna firma para que mi palabra sea lo más importante, no me lo cumplieron. Me sentí no valorado porque le había dado tantos años al club, cosas muy importantes como el título", refirió.

Un año complicado en su carrera

En consiguiente, el actual jugador de Sport Boys reveló que el año 2024 fue complejo no solamente para él sino también eso se extendió hasta sus familiares, pese a esto aclaró que mantiene un respeto por Universitario y su hinchada.

"Fue un año muy difícil para mí y mi familia. Estuve tres meses en Garcilaso, la pasé mal, la pasamos mal con mi familia. Yo rescinde contrato, se portaron mal conmigo, con mi familia", señaló.

Es así que, durante una reciente entrevista Luis Urruti reveló la verdadera razón de su salida de Universitario, acerca de ello señaló que el 2024 fue un año complicado y que pese a que había un acuerdo para que continúe en el club crema no se logró concretar por lo que sintió que no fue valorado.