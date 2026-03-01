Horror en Ayacucho: perrita callejera muere tras brutal ataque dentro de pollería

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una profunda indignación sacude a la comunidad de Ayacucho tras la muerte de una perrita callejera que habría sigo atacada con un arma blanca dentro de una pollería del distrito de Carmen Alto. El hecho ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Huamanga, mientras defensores de los animales organizan protestas y exigen penas más severas para los implicados.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 27 de febrero, cuando el animal ingresó al establecimiento conocido como "Sumaq Ayllu", ubicado en la intersección de la avenida Los Libertadores con el jirón Porvenir, aparentemente atraída por el aroma de la comida. De acuerdo a los vecinos, en ese momento, la perrita fue atacada con un objeto punzocortante dentro del local.

Gravemente herida, la perrita fue trasladada a una clínica veterinaria, donde especialistas confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las lesiones. La escena ha generado malestar entre quienes presenciaron o conocieron el caso, al considerar que el animal solo buscaba alimento.

Fiscalía asume investigación y ordena diligencias

Ante la difusión de los hechos, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga abrió diligencias preliminares por el presunto delito de abandono y actos de crueldad contra los animales, tipificado en el Código Penal peruano. La fiscal provincial Nelly Paitán Buendía lidera la investigación en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de determinar responsabilidades.

Entre las primeras acciones ordenadas por la fiscalía figuran la toma de declaraciones de testigos, la recopilación de imágenes de videovigilancia del local y sus alrededores, y la realización de una constatación en el establecimiento, para identificar a los posibles responsables del ataque.

Los colectivos animalistas también han jugado un papel activo en este caso. Tras la difusión del hecho en redes sociales y medios de comunicación, varias agrupaciones realizaron un plantón frente al negocio y exigieron que el caso no quede impune.

"Queremos justicia, que esta sea rápida y que estos actos no se repitan", declaró una de las manifestantes al medio regional Dilo Fuerte Ayacucho.

Reacciones ciudadanas y llamado a sanciones ejemplares

El caso ha generado una ola de rechazo entre los vecinos y defensores de los derechos de los animales, quienes han señalado que situaciones similares no deberían repetirse y pidieron que se apliquen sanciones ejemplares si se confirma la participación de los dueños del establecimiento en la agresión.