Terror en Trujillo: Explosionan conocida cadena de FARMACIA peruana y dueños descartan extorsión

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Vecinos en Trujillo vivieron momentos de terror tras una sorpresiva explosión a las afueras del local de la cadena de farmacias Inkafarma. El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad, que también mostraron al sujeto planificando y dejando el explosivo.

Detonan explosivo a las afueras de la farmacia Inkafarma en Trujillo

El incidente ocurrió este domingo 1 de marzo en la urbanización Monserrate, cerca de las 11 de la noche. Un informe de Panamericana evidenció el momento en que un hombre con gorra blanca aparece en la escena llevando una bolsa blanca.

Al cruzar la calle y aproximarse a la farmacia, ronda por varios minutos por la zona, aparentemente, esperando a que el tránsito de personas disminuya para evitar ser identificado.

Momentos después, luego de que pasaran dos personas por su lado que no advertían sus intenciones, el delincuente caminó hacia la fachada de la conocida farmacia, dejó rápidamente el explosivo y salió huyendo por donde vino, doblando hacia la calle más cercana.

Pocos segundos después, se produjo la detonación del explosivo, la cual quedó registrada por las cámaras. Ello causó daños significativos en el local, así como en viviendas aledañas, según reportó 24 Horas.

Hasta el lugar, llegaron efectivos de la DIVINCRI de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes decidieron cercar la zona y recopilar pruebas para identificar a los responables.

Mediante un comunicado, Inkafarma se pronunció respecto al lamentable suceso, descartando que sus colaboradores o transeúntes hayan resultado heridos por la detonación. Además, negaron ser víctimas de extorsiones.

"El personal de la botica no es ni ha sido víctima de extorsión ni amenaza alguna. Colaboraremos con las autoridades para que se determinen las causas del hecho", indicaron.

Dos fallecidos en tres atentados contra trabajadores del sector transporte

Los ataques contra los miembros del sector transportes continúan. El pasado 24 de febrero, dos vidas dedicadas a esta labor se perdieron en menos de 24 horas, presuntamente producto de la extorsión.

Se trata de Angelo Manuel Francisco Matencio, de 25 años, quien, según sus familiares, hace solo tres días había comenzado a trabajar para la empresa de transportes Guadulfo Silva, que cubre la ruta de San Bartolo a San Miguel.

El crimen se registró la noche del martes 24 de febrero en Villa El Salvador, cuando un bus de la empresa en mención fue atacada a balazos cuando transitaba por la Panamericana Sur, a la altura del Puente Llanavilla.