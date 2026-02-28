Valentino Palacios llega a acuerdo con joven que lo acusó de agresión: "Por nuestra paz mental"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varios días de polémica, el popular tiktoker Valentino Palacios decidió pronunciarse nuevamente sobre la agresión ocurrida en las calles de Ventanilla contra Zamira Grados. Tras dialogar cara a cara con la joven, ambos acordaron ofrecer disculpas públicas y dejar atrás el conflicto, priorizando la tranquilidad de sus familias.

Valentino Palacios aclara su posición

La reacción de Valentino Palacios no se hizo esperar. En un video publicado en sus redes sociales, el exintegrante de Esto es guerra explicó la decisión que tomó tras conversar en privado con Zamira Grados.

"Realmente quiero decirles de corazón que, por favor, paren con sus comentarios de odio, de hate hacia mi persona y a la persona afectada que se vio envuelta en este problema", señaló, buscando frenar la ola de críticas que se había generado.

Valentino Palacios agregó que el objetivo principal era proteger la paz mental de ambos y la tranquilidad de sus familias, aclarando que todo el conflicto había sido un incidente que se salió de control.

"Quiero decirles que yo, Valentino Palacios, y la otra parte, realmente créanme que estamos en buenos términos. Hemos solucionado este inconveniente por nuestra paz mental y, obviamente, por nuestra tranquilidad de ambos", expresó el creador de contenido.

Zamira Grados también se pronuncia

Por su parte, Zamira Grados se mostró conciliadora y afirmó que el conflicto con Valentino Palacios ha quedado en el pasado.

"Hemos quedado muy bien, gracias a Dios. Ya tuvimos solución del tema y, claro, todo fue por malos entendidos y una mala comunicación, por lo cual no llegamos a tener un acuerdo. Pero gracias a Dios ya todo está solucionado", manifestó.

Respecto a las lesiones que se comentaron en redes sociales, Zamira Grados desmintió que fueran graves. "Aclarar que nunca tuve una fractura en las costillas, no me las rompieron y que Valentino no fue el principal agresor en la ruptura de tobillo. La caída y los golpes fueron producto del accidente", finalizó.

Madre de Valentino denunciará a Janet Barboza

Recordemos que, cuando la denuncia se hizo pública, Janet Barboza calificó a Valentino Palacios como "agresor de mujeres" durante una emisión de América Hoy.

Las declaraciones de Janet desataron una reacción inmediata por parte de la madre del tiktoker, que aseguró que la conductora deberá respaldar sus acusaciones ante las autoridades correspondientes.

"Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma", sostuvo la madre del influencer.

Finalmente, Valentino Palacios llegó a un acuerdo con Zamira Grados y ambos ofrecieron disculpas públicas, poniendo fin al conflicto que los había mantenido en el ojo de la tormenta.