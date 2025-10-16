Marcha del 15 de octubre: Hasta 11 personas fueron detenidas tras las manifestaciones

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras las manifestaciones registradas el miércoles 15 de octubre hasta tardes horas de la noche, la Policía Nacional realizó hasta 11 detenciones de ciudadanos que venían participando de estas movilizaciones.

Manifestantes detenidos

En la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú se encuentran los, aproximadamente, 11 detenidos que formaron parte de la marcha en el Cercado de Lima, en rechazo a las autoridades del Congreso y la presidencia.

Desde su traslado en la madrugada, los capturados han sido llevados en grupos a realizar las diligencias correspondiente, tal como son los exámenes en el médico legista. Según la Defensoría del Pueblo, estas personas se encuentran detenidas por presuntos delitos contra la tranquilidad pública y por control de identidad.

Situación actual de detenidos

Un equipo de Exitosa acudió a corroborar cuál es la situación de los detenidos y se informó que las investigaciones para determinar responsabilidades se vienen realizando. En el exterior de la dependencia se observa a un grupo de familiares de los jóvenes detenidos, así como sus defensas legales, como el caso de Diego Echeverría.

"Él ha estado participando de forma pacífica en la protesta, es su derecho constitucional. Hasta que lo cercan unos policías de la USE, que son los motorizados, y que ocurre, él ha estado con el bloque universitario de las demás universidades, estudiantes (...) y fue detenido en ese momento, sin explicación alguna. Tanto es así que él decía, '¿Qué cargos, qué cargos? y fue traído a Asuntos Sociales", explicó su abogada.

Además, indicó que a su patrocinado que en el punto de detención le buscaron obligar a firmar actas, pero se negó. Cuando su defensora llegó a la sede policial también se negaron, pues aseguran que no había presencia de fiscal hasta las 2:00 a. m.

"En estos momentos la situación jurídica es que él se va a quedar detenido 48 horas, no sabemos si es que van a aperturar diligencias preliminares, digamos, ya con una formalización de 7 días o van plantear prisión preventiva. No lo sabemos todavía, por el momento tenemos que quedarnos 48 horas y en estos momentos se ha ido al médico legista", informó.

Hasta el cierre de la nota, los familiares siguen haciéndose presentes llevando comida, ropa y frazadas para los jóvenes detenidos que continúan siendo trasladados para las diligencias preliminares.