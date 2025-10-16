Ministro del Interior pidió a la ciudadanía que confíe en el gobierno de transición: "Ha venido a darles la seguridad"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, envió un mensaje a la ciudadanía tras las manifestaciones, pidiendo que confíen en el Gobierno de Transición que busca brindar la seguridad.

Buscan proteger a población

Tras las manifestaciones registradas el último miércoles 15 de octubre, Tiburcio brindó un balance de lo sucedido, ante ello envió un mensaje a la población pidiendo confianza hacia el gobierno de José Jerí.

"El mensaje para nuestros ciudadanos, que confíen en nuestro Gobierno de Transición, es un gobierno que ha venido a darles la seguridad a todos ustedes. Estamos en este proceso, estamos a unos días que hemos juramentado, queremos que vean lo que vamos a hacer, entonces queremos darles la protección. Estamos con la Policía Nacional acá al frente y estamos al frente para darle la mayor seguridad a los ciudadanos", declaró.

Además, aprovechó para dirigirse a los jóvenes de la 'Generación Z' y a los universitarios, a quienes les aseguró entender el rechazo y su sentir frente a los problemas políticos y la inseguridad ciudadana.

"Siempre llamo a esa 'Generación Z' y a todos los estudiantes de las distintas universidades y aquí, hay que decirlo, los más violentistas han sido de una universidad que han sido los de la San Marcos. Entonces esto no puede pasar, yo entiendo el rechazo, la indignación que tienen frente a todo lo que estamos viviendo, de repente políticamente, que no está bien y eso lo reconocemos, la inseguridad que no está bien, pero tienen que siempre hacerlo dentro de un espacio de respeto", sostuvo.

Llamado al diálogo

Tiburcio recordó que el presiente interino José Jerí, desde que asumió el máximo cargo de nuestro país ha venido realizando coordinaciones con diversos gremios y autoridades de todos los niveles. En esa misma línea hizo un llamado al diálogo a la 'Generación Z'.

"El señor presidente ha abierto el espacio de Palacio. Ustedes son testigos que no hay nada que se haga fuera, de repente de las cámaras, las cámaras están ahí, de todo lo que estamos haciendo. Entonces la línea del señor presidente va a ser la misma, nosotros también igual, les llamamos al diálogo a todas las personas que tengan a bien participar y coordinar con nosotros, el llamado a toda esa 'Generación Z' para poder conversar con ellos", indicó.

Además, consideró un atentado la cantidad de heridos en la Policía Nacional del Perú y aseguró que en ningún momento se provocó a los manifestantes y calificó a aquellos que usaron la violencia como "vándalos".

En este contexto, tras la marcha convocada para el miércoles 15 de octubre, el ministro del Interior hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en el Gobierno de Transición afirmando que busca su seguridad.