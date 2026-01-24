Más de 20 mil trabajadores del Minsa acatarán paro en Lima este 28 de enero por incumplimientos

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Federación Regional de Salud de Lima Metropolitana anunció un cerca de 20 mil trabajadores se unirán al paro este 28 de enero ante los diversos incumplimientos del Ministerio de Salud, entre los que destacan despidos arbitrarios desde diciembre.

Paro del sector salud será este 28 de enero

En diálogo con Exitosa, el secretario de Prensa y Propaganda de la agrupación, Leodan Loayza Palomino, informó que la huelga se planteó recientemente en una Asamblea Regional y que la movilización se realizará en Lima hasta el frontis de la sede del Minsa.

Dentro de su "plataforma de lucha", Loayza detalló las tres principales demandas que exigen al sector mediante este paro.

"Tenemos tres puntos importantes que estamos manejando para esta movilización: la apertura del practicador del soporte nutricional y riesgo ocupacional, es la homologación de incentivos de la CAFAE y los despidos", señaló el representante.

El secretario de la FERLIMA indicó que el gremio rechaza categóricamente los despidos arbitriarios que, según indicó, se están llevando a cabo desde el mes de diciembre.

"Hasta el momento, más de 250 trabajadores pertenecientes al CAS (personal indeterminado) y locadores de servicio han sido despedidos en la atención primaria en el cono norte", agregó.

Martín Vizcarra anuncia que perdió un riñon por demora en operación

Este jueves 22 de enero, el condenado expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que perdió el riñón izquierdo tras someterse a una intervención quirúrgica por una obstrucción a raíz de un cólico renal. Responsabilizó la demora de la operación al gobierno de José Jerí.

Un día antes, había sido trasladado hacia un centro de salud para ser intervenido en una operación quirúrgica de su riñón derecho. Según anunció en su cuenta de X, el procedimiento fue exitoso, pero su órgano izquierdo suponía "mayor complejidad".

Sin embargo, los médicos no lograron solucionar el problema. El exmandatario anunció hoy que perdió su riñón izquierdo "por la demora", pues ya había presentado los síntomas casi 20 días antes.

"El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora.Hoy me tienen enmarrocado,dificultando mi tratamiento", expresó.

En el escrito, Vizcarra Cornejo también arremetió contra el actualmente cuestionado presidente José Jerí, afirmando que su resultado médico es culpa de su gobierno y de un "pacto mafioso" que busca perjudicarlo en todos los ámbitos.