Megaoperativos en Lima: PNP desarticula cinco bandas y detiene a más de 120 delincuentes

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó una serie de operativos de control territorial en diferentes puntos de Lima Metropolitana que permitieron desarticular cinco bandas criminales y detener a más de 120 delincuentes involucrados en diversos ilícitos.

Las acciones policiales se realizaron durante las últimas 24 horas y dejaron un saldo de 128 personas intervenidas, entre ciudadanos peruanos y extranjeros. De este total, 24 contaban con requisitoria vigente emitida por el Poder Judicial, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Incautación de armas y drogas

Durante las intervenciones, los agentes policiales lograron incautar cuatro armas de fuego y una granada de mano, elementos que presuntamente iban a ser utilizados para la comisión de delitos como robos, extorsiones o ataques armados.

Asimismo, la PNP decomisó 943 envoltorios de pasta básica de cocaína y 185 pacos de marihuana, hallados en distintos puntos de intervención durante operativos contra la microcomercialización de drogas en la ciudad.

Las autoridades señalaron que estos resultados reflejan el trabajo de inteligencia y patrullaje desplegado en diversos distritos, con el objetivo de reducir la actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, robos y otros delitos.

Caen bandas vinculadas a extorsión

Uno de los golpes más importantes se registró en el distrito de Lurín, donde la policía desarticuló la banda conocida como "Los Chuckys de Manchay", con la detención de ocho adultos y tres menores de edad.

Los intervenidos son investigados por presunta tenencia ilegal de explosivos, luego de que se les encontrara una granada. Las autoridades no descartan su vinculación con casos de sicariato y extorsión en la zona sur de Lima.

En otro operativo realizado en el distrito de Comas, agentes de la comisaría de Santa Luzmila capturaron a dos integrantes de la banda criminal "Churchi y sus pasteleros".

Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla, Moisés Allende, alias "Churchi", junto a Anderson Espinoza. Durante la intervención se incautó una pistola abastecida y medio kilo de marihuana.

Los resultados del operativo fueron presentados en la comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima, bajo el liderazgo del jefe de la División de Orden Público y Seguridad Centro 1, coronel PNP Marcial Flores, quien detalló la efectividad de las fuerzas del orden en la reducción de la incidencia delictiva.

Las recientes intervenciones de la PNP evidencian un esfuerzo intensificado por enfrentar la criminalidad en Lima Metropolitana. No obstante, las autoridades señalan que los operativos continuarán en diferentes distritos con el objetivo de desarticular nuevas organizaciones delictivas.