Caja Huancayo lleva ayuda a familia afectadas por intensas lluvias en Arequipa

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

En respuesta a la difícil situación generada por las intensas lluvias en el departamento de Arequipa, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo realizaron una importante acción solidaria en favor de las familias afectadas de los distritos de Cayma (zona de Cayma Alta) y Yura (Jose Abelardo Quiñones), sectores caracterizados por su alta vulnerabilidad y condiciones de pobreza.

El pasado 26 de febrero, la institución canalizó más de 20 toneladas de víveres no perecibles destinadas a 10 comités de ollas comunes que ante la emergencia y los daños ocasionados por las lluvias, se han convertido en el principal soporte alimentario para muchas familias.

Apoyo alimentario para ollas comunes

A través de estas ollas comunes se garantizará la alimentación de niños, adultos mayores y personas en situación de riesgo que, debido a la afectación de sus viviendas y medios de vida, acuden diariamente a estos espacios en busca de sustento. Gracias a esta intervención solidaria, se logró beneficiar a más de 1,200 damnificados.

De manera complementaria, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo dispuso maquinaria pesada para la remoción de lodo y escombros que bloquearon las vías de acceso, obstaculizando el tránsito vehicular y peatonal. Esta intervención permitió restablecer el pase y contribuir a la recuperación progresiva de la zona afectada.

Con estas acciones, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo, reafirman su compromiso con las comunidades más vulnerables, respondiendo de manera oportuna y solidaria frente a situaciones de emergencia y contribuyendo activamente al bienestar de la población a través de su programa de Contribución Comunitaria.