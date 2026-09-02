Metropolitano conectará con la Línea 1 del Metro: ampliará su ruta hasta Vía Expresa Grau

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano ampliará su recorrido desde Carabayllo hasta la Vía Expresa Grau a partir de octubre, con el objetivo de mejorar la conexión entre el norte y el centro de Lima.

Como parte de los preparativos, los buses troncales iniciaron viajes de prueba sin pasajeros por el nuevo corredor, que tiene una extensión aproximada de 2.8 kilómetros.

Corredor tendrá cuatro estaciones

El nuevo tramo conectará la Estación Central del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. De esta manera, los usuarios podrán acceder a una conexión más directa entre ambos sistemas de transporte.

La infraestructura contempla las estaciones Abancay, Andahuaylas, Parinacochas I y Parinacochas II, que formarán parte del recorrido por la Vía Expresa Grau.

Las estaciones Abancay, Andahuaylas, Parinacochas I y Parinacochas II serán parte del trayecto

Las pruebas permitirán comprobar el funcionamiento de los carriles segregados, semáforos, puertas automáticas y sensores, además de verificar las condiciones de seguridad antes de iniciar el servicio con pasajeros.

Marcha blanca iniciará octubre

La etapa de pruebas en vacío continuará hasta el 30 de septiembre, mientras se realizan las últimas verificaciones técnicas del corredor. Posteriormente, se tiene previsto iniciar la marcha blanca durante la primera semana de octubre.

Esta fase permitirá evaluar el funcionamiento del nuevo recorrido con pasajeros y en condiciones reales de operación, antes de consolidar el servicio.

Alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, presente en las pruebas sin pasajeros

La ampliación busca facilitar los desplazamientos de los usuarios provenientes de Carabayllo y otros sectores del norte de Lima, quienes tendrán una nueva alternativa para conectarse con el centro de la capital.

Con esta obra, el sistema de transporte masivo avanza hacia una mayor integración. El nuevo corredor de la Vía Expresa Grau permitirá acercar el Metropolitano a la Línea 1, mejorando las opciones de conexión para los pasajeros.