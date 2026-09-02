Extorsión en Perú: registran más de 13 mil denuncias durante los primeros siete meses de 2026

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de un reporte difundido por el Ministerio Público, se ha dado a conocer la cantidad de reportes realizados por los ciudadanos en lo que va del 2026. Dentro de los meses comprendidos, se tomó en cuenta la muestra desde el mes de enero hasta julio y se encontró que hay más de 13 mil denuncias.

Ministerio Público anuncia cifras de extorsión en lo que va del año

Según un informe del Ministerio Público publicado en redes sociales, la extorsión continúa representando uno de los principales problemas de seguridad ciudadana en el país.

Entre enero y julio de 2026, se registraron 13.892 denuncias por delitos de extorsión a nivel nacional, de acuerdo con las cifras recopiladas por el Observatorio de Criminalidad de la institución.

🚨 ¡Más de 13 mil denuncias por extorsión en lo que va del año!



📍 Lima Este concentra 1806 denuncias, mientras que Trujillo registra 1625 casos.



▶️ Conoce las cifras a nivel nacional, recopiladas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. pic.twitter.com/Wqdti18mAi — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2026

¿Qué zonas comprenden estos reportes por extorsión?

Los datos muestran que la incidencia de este delito se concentra principalmente en determinados distritos fiscales. Lima Este encabeza la lista con 1806 denuncias, seguida por La Libertad, con 1625 casos, y Lima Sur, con 1346.

Por el lado de Lima Norte, reportó 1305 denuncias por extorsión durante el periodo analizado, mientras que Lima Centro registró 1178 casos. Dichas cifras reflejan la magnitud del problema y la presencia de esta modalidad delictiva en distintas zonas del territorio nacional que sigue incrementándose con los años.

Estudio realizado por el Observatorio de Criminalidad

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público cumple un rol importante en la recopilación y análisis de información relacionada con la incidencia delictiva. Sus registros permiten contar con indicadores sobre diferentes delitos y sirven para la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la seguridad y persecución del delito.

Los resultados correspondientes a los primeros siete meses del año evidencian que Lima Este es el distrito con mayor cantidad de denuncias de extorsión, con más de 1800 casos reportados. La Libertad ocupa el segundo lugar del listado, mientras que Lima concentra además otros tres distritos entre los primeros puestos: Lima Sur, Lima Norte y Lima Centro.

Ante este escenario, las cifras plantean el desafío de fortalecer las acciones de investigación y persecución de las organizaciones y personas involucradas en este delito. Asimismo, los registros permiten focalizar esfuerzos en las jurisdicciones con mayor incidencia.

Finalmente, las más de 13 mil denuncias acumuladas hasta julio, la extorsión se mantiene como una problemática que requiere una respuesta articulada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana.