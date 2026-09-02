'Cantinflas' llegó a Netflix en Latinoamérica: estas son las películas disponibles del mítico comediante mexicano

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Resultan increíble imaginar que la irreverencia de un querido personaje produzaca las mejores carcajadas de la historia del cine están ahora a un solo clic de distancia. A partir de hoy, 1 de septiembre de 2026, el catálogo de streaming se viste de gala para recibir a uno de los íconos más grandes de la comedia hispana: Mario Moreno 'Cantinflas' y sus películas más icónicas llegaron a Netflix. A continuación todo lo que tienes que saber acerca de este paquete de estrenos.

Un ícono de la comedia hispana llega al streaming

La selección reúne títulos de distintas etapas de su trayectoria, se incorporaron las clásicas producciones cinematográficas el 1 de septiembre y estarán disponibles en el catálogo de Netflix hasta marzo de 2027, de acuerdo con la información difundida por la plataforma.

Entre las películas que ya pueden encontrarse destacan El gendarme desconocido, El bolero de Raquel, El analfabeto, El padrecito, Su excelencia, El siete machos y Un Quijote sin mancha. Asimismo, la colección también incluye cintas como Romeo y Julieta, El circo, A volar joven, El bombero atómico, El señor doctor, El patrullero 777, El barrendero y Pepe.

"Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana", afirmó la vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, Carolina Leconte.

Un recorrido por la destacada carrera de 'Cantinflas'

La selección de películas del artista mexicano permitirá recorrer varias décadas de Mario Moreno Reyes, quien construyó uno de los personajes más reconocibles del cine mexicano con su particular manera de hablar, sus juegos de palabras y su humor basado en situaciones cotidianas.

Además, alcanzó reconocimiento internacional con La vuelta al mundo en 80 días, producción de 1956 por la que recibió el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical.

Mario Moreno con su peculiar forma de expresarse incluso trascendió al cine e inclusive dio origen al verbo "cantinflear", utilizado para describir una manera de hablar de forma confusa o incongruente.

Como vemos, los fanáticos de la comedia tendrán la gran oportunidad de disfrutar de las mejores películas del icónico comediante mexicano Mario Moreno 'Cantinflas' a través de Netflix. Son un total de 35 producciones cinematográficas El gendarme desconocido, El bolero de Raquel, El analfabeto, El padrecito, Su excelencia, entre otras.