ONPE cambia ubicación de locales de votación en Lima a un mes de las Elecciones Regionales y Municipales

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la reubicación de mesas de sufragio en Lima para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida alcanza a la jurisficción de la ODPE La Molina y fue adoptada a poco más de un mes de los comicios.

Las verificaciones realizadas en los establecimientos inicialmente seleccionados permitieron detectar inconvenientes relaciones con infraestrcutura, accesos, servicios básicos y disponibilidad de ambientes. Ante ello, se determinó modificar algunos espacioas destinados a la jornada electoral.

Supervisan instalaciones para garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales en La Molina

La jefa de la ODPE La Molina, Madeleine Menacho Solórzano, explicó que determinados locales no cumplían con las condiciones de seguridad necesarias. Por este motivo, las mesas instaladas en losas deportivas y áreas abiertas fueron trasladadas a recintos cerrados.

Estos son los locales reubicados

Entre los locales considerados inicialmente figuran la Losa Deportiva Covima José Carlos Mariátegui, la Institución Educativa 1235 Unión Latinoamericana y la Institución Educativa 1278 La Molina.

También aparecen la Institución Educativa PNP Mayor Félix Tello Rojas y la Parroquia Inmaculado Corazón, establecimientos que formaban parte de la relación anterior de sedes electorales.

Locales anteriores:

Losa Deportiva Covima José Carlos Mariátegui.

Institución Educativa 1235 Unión Latinoamericana.

Institución Educativa 1278 La Molina.

Institución Educativa PNP Mayor Félix Tello Rojas.

Parroquia Inmaculado Corazón.

Nuevos locales:

Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Derecho.

Complejo Deportivo El Valle.

Estadio Bicentenario.

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

Biblioteca Plaza Bicentenario.

Institución Educativa New Jean Piaget College.

Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje.

Institución Educativa La Molina Christian Schools.

Electores deberán verificar asignación

Debido a que la información difundida no precisa la correspondencia exacta entre cada sede anterior y su nuevo local, los ciudadanos deberán consultar individualmente su asignación antes de acudir a votar en este ENLACE.

Ingresar a la web de ONPE para conocer tu local y mesa de sufragio (Captura)

La entidad continuará realizando inspecciones y seguimiento de los centros de votación hasta la fecha de las elecciones, previstas para el 4 de octubre de 2026.

De esta manera, la ONPE busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo de los comicios mediante el traslado de mesas hacia espacios que cumplan con los requisitos establecidos. Los electores de la jurisdicción de la ODPE La Molina deberán verificar nuevamente su local antes de acudir a votar.