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'Jhonsson Pulpo' pasó la noche en la carceleta de la DIRANDRO de Juliaca antes de ser trasladado a Lima

El presunto cabecilla de 'Los Pulpos' fue trasladado desde Desaguadero hasta Juliaca, donde pasó la noche en la carceleta de la DIRANDRO antes de continuar su traslado hacia Lima.

'Jhonsson Pulpo' paso la noche en carceleta de Juliaca
'Jhonsson Pulpo' paso la noche en carceleta de Juliaca (Difusión)

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/09/2026

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Tras ser capturado el pasado 1 de septiembre en Bolivia, 'Jhonsson Pulpo', presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos', fue trasladado desde la línea de frontera de Desaguadero hacia Juliaca donde paso la noche en la carceleta de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO)

Cabecilla de 'Los Pulpos' pasa la noche en carceleta de la DIRANDRO

El detenido 'Jhonsson Pulpo' partió el pasado martes alrededor de las 6:40 de la tarde con dirección a la ciudad puneña, donde pasó la noche en la carceleta de la DIRANDRO. Posteriormente, se tiene previsto que sea trasladado a Lima para continuar con las diligencias correspondientes.

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