Choque múltiple en Puente Piedra deja un fallecido y varios heridos en la Panamericana Norte

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente múltiple se registró alrededor de las 5:30 a. m. de este miércoles 1 de septiembre en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 37.5, en Puente Piedra. El hecho dejó un conductor fallecido y varias personas heridas.

Según las primeras informaciones, seis vehículos estuvieron involucrados en la colisión. Una cisterna impactó contra varias unidades que permanecían detenidas frente a un semáforo en rojo.

Vehículos quedaron sobre carretera

El fuerte impacto ocasionó que un tráiler terminara volcado sobre un cruce peatonal, mientras diversos restos de las unidades quedaron esparcidos sobre la carretera.

Hasta el lugar llegaron bomberos y efectivos policiales de Ventanilla y Puente Piedra, quienes atendieron la emergencia y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Unidades de bomberos llegaron al sector para brindar apoyo en las labores de auxilio

Los equipos de emergencia también iniciaron las labores para retirar los vehículos siniestrados y despejar progresivamente la vía. La presencia de las unidades afectadas complicó la circulación habitual

Víctimas del accidente vial

Información alcanzada a Exitosa señala que una persona habría fallecido, aparentemente el conductor de una de las unidades involucradas, mientras que varias personas resultaron heridas

Congestión afectó tránsito

El accidente provocó largas filas de vehículos en dirección de sur a norte, principalmente en el tramo que conduce hacia Ancón. La congestión aumentó debido a la reducción de carriles disponibles.

Ante el bloqueo parcial de la carretera, algunos conductores optaron por utilizar las vías auxiliares para continuar su recorrido y evitar mayores retrasos.

Dos de los vehículos involucrados en el múltiple choque ocurrido en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 37.5

Las autoridades permanecieron en el sector para controlar la circulación y facilitar los trabajos de limpieza y retiro. El choque múltiple generó serias demoras en la Panamericana Norte, mientras se esperaba la normalización del tránsito y la culminación de las diligencias.

Operativo tras el accidente

Tras el choque múltiple ocurrido esta mañana en el kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, EMAPE desplegó personal y maquinaria especializada para atender la emergencia. En el lugar se encuentran una grúa liviana, una grúa pesada y una grúa de arrastre.

Nota en desarrollo-