Tribunal Constitucional elige hoy, miércoles 2 de septiembre, a su nuevo presidente en votación secreta

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal Constitucional (TC) elegirá este miércoles 2 de septiembre a su nuevo titular en reemplazo de Helder Domínguez Haro, quien asumió el cargo en junio último, tras la renuncia de Luz Pacheco Zerga el pasado 27 de mayo.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el presidente del organismo es elegido por los siete magistrados que lo conforman, a través de una votación secreta que se lleva a cabo en una sesión plenaria.

Procedimiento a seguir

Para la elección, en primera votación, se requieren no menos de cinco votos. Si no se alcanzan, se procede a una segunda votación, en la que resulta elegido quien obtiene mayor número de votos.

No obstante, en caso de empate se efectúa una última votación. Si el empate se repite, se elige al candidato de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, al de mayor antigüedad en la colegiación profesional.

Es importante mencionar que, el cargo de presidente del Tribunal Constitucional dura dos años. Asimismo, puede reelegirse sólo por un año más. En ese sentido, los siete magistrados del TC que definirán la nueva presidencia: son Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez.

Para la elección del vicepresidente del TC, se toma en cuenta el procedimiento señalado. Entre sus funciones está reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal u otro impedimento.

En caso de vacancia, el vicepresidente concluye el período del presidente; para este último caso, en defecto del vicepresidente, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad lo sustituye en caso de ausencia temporal u otro impedimento.

Magistrados son elegidos por el Congreso

El Tribunal Constitucional está integrado por siete miembros y son designados por el Congreso de la República, a través de un proceso de selección en base a un concurso público de méritos, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de sus miembros.

Del mismo modo, la designación para el cargo de magistrado del Tribunal se hace por cinco años, no habiendo posibilidad de reelección inmediata. Antes de los seis meses, previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente de la entidad se dirige al presidente del Congreso para solicitarle el inicio del procedimiento de elección de nuevos tribunos.

Los magistrados del continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles. El presidente representa del Tribunal adopta las medidas para su funcionamiento, comunica al Congreso las vacantes y ejerce las demás atribuciones que le señalan su ley y reglamento.

De esta manera, el máximo intérprete de la carta magna elige a su nuevo titular, período que estaría acabando en mayo del 2027.