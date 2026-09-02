Padre de empresario minero secuestrado en Trujillo señala que su hijo fue liberado gracias a los "propios medios" de su familia

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El padre del empresario minero que fuera secuestrado en Trujillo el último fin de semana, Eleuterio Lara, informó que la liberación de su hijo, Jenss Marty Lara Tantaquilla, fue por recursos y gestiones propias de su familia y no como resultado de un operativo policial.

En entrevista brindada brindada este miércoles 2 de septiembre al programa "Hablemos Claro", el progenitor desmintió la versión de las máximas autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

Negociación de la familia con "Los Pulpos" permitió la libertas del empresario minero

El señor Eleuterio Lara fue claro en afirmar que ni la PNP, ni las Fuerzas Armadas tuvieron nada que ver la recuperación de la libertad de su hijo de 31 años, quien había sido señalado de operar en la provincia de Pataz.

(Noticia en desarrollo...)