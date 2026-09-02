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Desminte versión policial

Padre de empresario minero secuestrado en Trujillo señala que su hijo fue liberado gracias a los "propios medios" de su familia

En diálogo con Exitosa, Eleuterio Lara, padre del empresario minero que fue secuestrado en Trujillo, sostuvo que la liberación de su hijo se concretó mediante los propios medios de la familia, la mañana del lunes 31 de agosto.

Jenss Marty Lara Tantaquilla,
Jenss Marty Lara Tantaquilla, Difusión

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 02/09/2026

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El padre del empresario minero que fuera secuestrado en Trujillo el último fin de semana, Eleuterio Lara, informó que la liberación de su hijo, Jenss Marty Lara Tantaquilla, fue por recursos y gestiones propias de su familia y no como resultado de un operativo policial

En entrevista brindada brindada este miércoles 2 de septiembre al programa "Hablemos Claro", el progenitor desmintió la versión de las máximas autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

Negociación de la familia con "Los Pulpos" permitió la libertas del empresario minero

El señor Eleuterio Lara fue claro en afirmar que ni la PNP, ni las Fuerzas Armadas tuvieron nada que ver la recuperación de la libertad de su hijo de 31 años, quien había sido señalado de operar en la provincia de Pataz.

(Noticia en desarrollo...)

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