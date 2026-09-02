ONP anuncia cronograma de pagos de septiembre para pensionistas de la Ley N.° 19990

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este lunes 7 de septiembre el pago de pensiones correspondiente a este mes de septiembre para 790,579 beneficiarios en todo el país. Los pensionistas podrán retirar o disponer de su dinero mediante agencias, cajeros y agentes bancarios.

El cronograma contempla primero a los afiliados al régimen del Decreto Ley 19990, que reúne a 715,422 pensionistas. Para ellos, las fechas fueron distribuidas de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.

En septiembre de 2026, un total de 790,579 pensionistas a nivel nacional recibirán el pago de sus pensiones

Revisa fechas según apellido

Los pensionistas cuyo apellido paterno empieza entre A y C recibirán el depósito el lunes 7 de septiembre. Quienes tengan apellidos de D a L podrán cobrar desde el martes 8.

El miércoles 9 corresponde a los pensionistas cuyos apellidos comienzan entre M y Q, mientras que el jueves 10 será el turno de quienes tengan iniciales entre R y Z.

Cronograma del régimen 19990:

A-C: lunes 7 de septiembre.

D-L: martes 8 de septiembre.

M-Q: miércoles 9 de septiembre.

R-Z: jueves 10 de septiembre.

Otros regímenes cobran viernes

El viernes 11 de septiembre se realizará el pago correspondiente a 75,157 pensionistas de otros regímenes previsionales. Entre ellos se encuentran los beneficiarios de los Decretos Ley 20530 y 18846, además del Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

La ONP señaló que los pensionistas podrán disponer de sus fondos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes cercanos a sus domicilios, facilitando el acceso al dinero.

No olvides seguir las indicaciones que da la entidad bancaria para el desembolso del dinero sin inconvenientes y tomar tus precauciones para evitar estafas o engaños respecto al tema.

Cronograma de pagos a pensionistas de la ONP en 2026

Los beneficiarios que deseen modificar la entidad bancaria donde reciben su pensión también pueden realizar la solicitud mediante la plataforma virtual de la ONP. El cronograma se extenderá del 7 al 11 de septiembre, según el régimen y la inicial correspondiente.