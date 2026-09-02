Ethel Pozo habla de Franco Cabrera y lo deja mal parado con fuerte confesión: "Se fue hasta las manos con..."

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las declaraciones de Diana Sánchez sobre su experiencia con Franco Cabrera en Yo Soy terminaron abriendo una conversación mucho más grande. Y es que Ethel Pozo decidió contar lo que ella misma vio cuando su expareja participó en El Gran Show, dejando una fuerte confesión sobre el carácter del actor.

Ethel Pozo revela cómo era Franco Cabrera

Todo empezó cuando Diana Sánchez contó algunos detalles de su paso por Yo Soy y explicó que no llegó a formar una amistad con Franco Cabrera, su entonces compañero de conducción.

La exchica reality incluso dejó entrever que entre ambos existían ciertas diferencias profesionales y que el actor habría marcado distancia al hacerle notar que ella era solamente una co-conductora.

Pero, cuando el tema ya estaba dando que hablar, Ethel Pozo sorprendió al meterse en la conversación. La conductora dejó claro, antes de soltar su comentario, que no suele hablar de su vida privada, pero aseguró que lo que iba a contar sobre Franco era algo que ella misma pudo ver.

"En la época que él bailó en 'El gran show' y eso lo puedo pueden corroborar con quien sea, se llevó mal con todo el equipo, se llevó mal con los compañeros, se llevó mal con María Grazia Gamarra, se llevó mal con Brenda Carvallo, con los coreógrafos, con la producción, con todos", manifestó Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel quiso dejar en claro que no estaba repitiendo algo que alguien le hubiera contado. Según explicó, ella estuvo presente durante aquella etapa y pudo ver directamente las actitudes de su entonces pareja.

"Inclusive, en esa época se fueron hasta las manos con el hermano de María Grazia Gamarra. Entonces, más no te puedo decir", agregó Ethel Pozo.

La confesión, como era de esperarse, dejó el ambiente bastante picante. Y Diana Sánchez, que estaba escuchando atentamente, decidió intervenir entre risas para cortar el tema: "ya no necesitas decir más, ya déjalo".

Diana Sánchez también habló de Franco

Después de lo dicho por Ethel, Diana Sánchez volvió a referirse a su experiencia trabajando junto a Franco Cabrera. La exchica reality reconoció que ambos no llegaron a ser grandes amigos, aunque sí intentaron mantener una relación profesional frente a las cámaras.

Según explicó, dejaron de lado sus diferencias para trabajar de la mejor manera y evitar que el público notara la falta de química entre ambos. Para Diana, lo importante era que el programa funcionara y que el talento de los participantes estuviera por encima de cualquier diferencia personal.

"Quizás no había la gran química, tampoco no nos odiábamos. Creo que siempre va a haber personas que no compatibilicen", concluyó Diana Sánchez.

Así, Ethel Pozo dejó una fuerte confesión sobre Franco Cabrera al recordar cómo, según lo que ella misma presenció, el actor tuvo problemas con integrantes del equipo de El Gran Show.