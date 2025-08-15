Explosión con dinamita en Trujillo deja heridos y destroza más de 20 viviendas

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del jueves 14 de agosto, la tranquilidad de cientos de familias en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, se rompió con un estruendo que sacudió varios distritos.

Un potente artefacto explosivo, presuntamente dinamita, provocó daños estructurales en más de veinte viviendas y dejó al menos tres personas heridas.

La onda expansiva fue tan fuerte que destrozó ventanas, agrietó paredes y provocó cortes de electricidad en toda la zona. Los residentes, atemorizados, salieron de sus casas en plena noche mientras bomberos, policías y serenazgo acordonaban el lugar.

Víctimas y rápida respuesta de emergencia

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que los heridos, aunque fuera de peligro, presentan contusiones y quemaduras leves. Fueron evacuados a centros de salud cercanos, donde recibieron atención inmediata.

Las autoridades movilizaron unidades de criminalística para recoger evidencias y determinar el tipo exacto de explosivo utilizado. Al mismo tiempo, técnicos de las empresas eléctricas trabajaron durante horas para restablecer el suministro de energía en las viviendas afectadas.

Vecinos relataron que la detonación "se sintió como un terremoto" y exigieron una presencia policial más constante, recordando que Trujillo ya había sufrido un atentado similar meses atrás, frente al Ministerio Público.

Inseguridad en aumento y alerta ciudadana

La capital de La Libertad se ha consolidado como una de las ciudades más violentas del país, con altas tasas de homicidios y extorsiones.

Entre las bandas investigadas por la Policía figuran "Los Pulpos", "Los Cagaleches" y "Los Pepes", todas vinculadas a ataques con explosivos contra viviendas y negocios.

Según el Ministerio del Interior, solo en 2024 La Libertad registró más de 1,200 denuncias por extorsión y una de las tasas de homicidios más altas del país. La repetición de este tipo de atentados evidencia la urgencia de reforzar estrategias de seguridad y prevención.

Las autoridades recomiendan fortalecer la vigilancia vecinal, instalar cámaras de seguridad y mantener una comunicación directa con la Policía ante cualquier actividad sospechosa.

En tanto, la investigación continúa para dar con los responsables de este nuevo atentado que ha dejado una huella de miedo en la capital liberteña.

