RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Ola de violencia

Explosión con dinamita en Trujillo deja heridos y destroza más de 20 viviendas

Un artefacto explosivo estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, provocando heridos, cortes de luz y cuantiosos daños materiales.

Explosión en Trujillo destruye 20 viviendas y deja varios heridos
Explosión en Trujillo destruye 20 viviendas y deja varios heridos (Difusión)

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/08/2025

Síguenos en Google News Google News

La noche del jueves 14 de agosto, la tranquilidad de cientos de familias en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, se rompió con un estruendo que sacudió varios distritos

Un potente artefacto explosivo, presuntamente dinamita, provocó daños estructurales en más de veinte viviendas y dejó al menos tres personas heridas.

La onda expansiva fue tan fuerte que destrozó ventanas, agrietó paredes y provocó cortes de electricidad en toda la zona. Los residentes, atemorizados, salieron de sus casas en plena noche mientras bomberos, policías y serenazgo acordonaban el lugar.

Víctimas y rápida respuesta de emergencia

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que los heridos, aunque fuera de peligro, presentan contusiones y quemaduras leves. Fueron evacuados a centros de salud cercanos, donde recibieron atención inmediata.

Delincuente es abatido por agente de seguridad cuando intentaba robar una casa de cambio en Trujillo
Lee también

Delincuente es abatido por agente de seguridad cuando intentaba robar una casa de cambio en Trujillo

Las autoridades movilizaron unidades de criminalística para recoger evidencias y determinar el tipo exacto de explosivo utilizado. Al mismo tiempo, técnicos de las empresas eléctricas trabajaron durante horas para restablecer el suministro de energía en las viviendas afectadas.

Restos del inmueble de tres

Vecinos relataron que la detonación "se sintió como un terremoto" y exigieron una presencia policial más constante, recordando que Trujillo ya había sufrido un atentado similar meses atrás, frente al Ministerio Público.

Hallan en Trujillo a censista reportada como desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien", informa la PNP
Lee también

Hallan en Trujillo a censista reportada como desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien", informa la PNP

Inseguridad en aumento y alerta ciudadana

La capital de La Libertad se ha consolidado como una de las ciudades más violentas del país, con altas tasas de homicidios y extorsiones. 

Entre las bandas investigadas por la Policía figuran "Los Pulpos", "Los Cagaleches" y "Los Pepes", todas vinculadas a ataques con explosivos contra viviendas y negocios.

Unidades de emergencia restablecen el

Según el Ministerio del Interior, solo en 2024 La Libertad registró más de 1,200 denuncias por extorsión y una de las tasas de homicidios más altas del país. La repetición de este tipo de atentados evidencia la urgencia de reforzar estrategias de seguridad y prevención.

Las autoridades recomiendan fortalecer la vigilancia vecinal, instalar cámaras de seguridad y mantener una comunicación directa con la Policía ante cualquier actividad sospechosa.

En tanto, la investigación continúa para dar con los responsables de este nuevo atentado que ha dejado una huella de miedo en la capital liberteña.

De esta manera, se conoció que la noche de este jueves 14 de agosto, hubo una fuerte explosión en Trujillo, que dejó varios pobladores heridos y destruyó por lo menos 20 viviendas alrededor del distrito de Alto Perú, en La Libertad. Aunque no hubo víctimas mortales, los vecinos exigieron a las autoridades mayor presencia en la zona.

Temas relacionados crimen explosión La Libertad PNP Trujillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA