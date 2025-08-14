Topógrafo detenido en Santa Rosa extiende disculpas a Perú y tilda de 'politiqueros' a Gustavo Petro y Daniel Quintero

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último martes 12 de agosto dos ciudadanos colombianos fueron detenidos cuando realizaban trabajos topográficos en el distrito de Santa Rosa, en Loreto. Ellos fueron derivados a la comisaría local en la que fueron identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortelón y Jhon Wilinton Amia López.

Posteriormente, este jueves el Poder Judicial dictó siete meses de detención similar contra los dos extranjeros por realizar mediciones en territorio peruano, sin autorización. . Al respecto, durante la audiencia, Sánchez Ortelón pidió disculpas al Perú y se refirió sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el precandidato Daniel Quintero.

Topógrafo califica de 'politiqueros' a Petro y Quintero

En primera instancia, Carlos Fernando Sánchez Ortelón expresó rotundamente no conocer al precandidato colombiano Daniel Quintero ni tener algún tipo de relación amical.

"No tengo absolutamente nada que ver con este señor (Daniel Quintero), no lo conozco ni tengo amistad con él. De hecho, no soy partícipe de lo que haya realizado el día lunes 11 de agosto", expresó el topógrafo extranjero.

En tal sentido enfatizó que el día que fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) solo se encontraba realizando parte de su trabajo en la construcción de un muelle.

"Dejo en claridad que lo que yo estaba haciendo era un trabajo para el muelle que está en construcción, por ello tenía que tomar unos datos de una a otra orilla para verificar cómo se ve afectado los bloques de un lado y otro", acotó el ciudadano colombiano.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El Poder Judicial realiza audiencia para ampliar la detención judicial en flagrancia contra los topógrafos colombianos, Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto.



📻... pic.twitter.com/DGSF9w5Kbi — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2025

Topógrafo pide disculpas al Perú

Cabe resaltar, que durante la audiencia, Sánchez Ortelón subrayó que respeta la soberanía del Perú ya que considera que nuestro país y Colombia son hermanos. Asimismo aseguró que lo que se suscita en Colombia "es muy político".

"Dejo en claro que respeto la soberanía del Perú, somos hermanos, hemos convivido toda la vida (...) lo que está pasando es muy político en Colombia, son gente que está buscando cómo resaltar su nombre en nuestro país de una forma absurda y descabellada. De eso yo no tenía razón de ser", manifestó el ciudadano extranjero.

Además, tuvo una contundente crítica hacía Gustavo Petro y contra Daniel Quintero Al respecto y los tildó de 'politiqueros'.

"Les pido disculpas si los ofendí en algún momento debido a desconocimiento tanto de mi país como de las suyas. No quiero entrar en el tema de los 'politiqueros' de allá (Colombia)", puntualizó.

De esta manera, el topógrafo colombiano Carlos Fernando Sánchez Ortelón se disculpó con Perú por realizar trabajos topográficos sin autorización y calificó de 'politiqueros' a Gustavo Petro y Daniel Quintero.