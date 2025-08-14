Mujer denuncia que encontró celular grabando en baño de conocido restaurante: Esto se sabe del caso

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La denunciante ha podido confirmar que Anderson Romario, acusado de colocar el móvil, tenía una denuncia previa por agresión a otra mujer. Hasta momento el agresor sigue no habido.

Denuncia de mujer afectada

El pasado lunes 11 de agosto, una mujer denunció de manera pública un acto de violación contra su intimidad en un conocido restaurante ubicado en San Isidro. La mujer, identificada como Fiorella Carrasco, contó a través de una publicación de Instagram, que al acudir al baño del restaurante encontró un celular escondido apuntando hacia el urinario de mujeres. Alertada por el descubrimiento, tomó el móvil y pidió las explicaciones del caso. Carrasco asegura que desde ese momento se presentaron irregularidades al denunciar el acto.

Tras encontrar el celular, la mujer procedió a hablar con un supervisor, cuando según comenta, el agresor se le acercó llorando y pidiéndole perdón. Esta vez el denunciado ya no tenía el uniforme de la empresa.

"Minutos después regresó ya cambiado y con su mochila puesta, pidiéndome perdón entre lágrimas y diciéndome que tenía un niño. Le pedí que se alejara, publicó la denunciante a través de un comunicado.

Al pedir que se alejara, comenta Carrasco, la administradora le pidió lo mismo y es, en ese momento, cuando Anderson Romario salió tranquilamente del restaurante. "Nadie hizo nada para retenerlo", asegura. Posterior al hecho ocurrido, la mujer llamó, por su propia cuenta, a la policía para formalizar la denuncia. Además, dejó sentado la violación a su intimidad en el libro de reclamaciones del local.

Pronunciamiento del restaurante

Tras la denuncia pública, el restaurante Franklin, hizo un pronunciamiento, a través de sus redes sociales, donde indica que condenan el acto provocado por el agresor Anderson Romario e indican que era un empleado en periodo de prueba. Además, sobre haber permitido que el denunciado huya indican que la administradora salió a la calle para alertar la situación y que el serenazgo indicó que 'no podía tomar acción'.

"Condenamos de manera absoluta cualquier acta de violencia contra la mujer el pasado 11 lunes de agosto se encontró el celular de un color apurador en periodo de prueba con la cámara prendida y en Video dentro del baño de mujeres fue retirado de su cargo de inmediato", se lee en el comunicado de la empresa.

Alertada por encontrar un celular grabando hacia el urinario de mujeres en un reconocido restaurante, la mujer presentó una denuncia formal pero, hasta ahora, no se tiene paradero de Anderson Romario, el agresor.