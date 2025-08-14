RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Lamentable!

Esposa de policía asesinado en Los Olivos pide justicia: "¿De qué me sirve que le rindan honores?"

La esposa de Juan Carlos Díaz, policía fallecido en Los Olivos, aseguró que él se compró su propio chaleco antibalas. Además, pidió a las autoridades que brinden apoyo a la menor de 5 años que queda en orfandad.

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/08/2025

Tras el faltar asesinato del suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú Juan Carlos Díaz Chapoñán, uno de los efectivos de la comisaría Laura Caller, quien perdió la vida durante una persecución y enfrentamiento con delincuentes en Los Olivos, su esposa pidió justicia. 

Esposa de policía fallecido pide justicia

La familia y la esposa del efectivo fallecido se hicieron presentes en la Morgue Central de Lima para recoger los restos de su pariente y poder velarlo como se debe. A su salida, la pareja del agente caído informó que él compro su propio chaleco antibalas y detalló que las heridas que le arrebataron la vida fueron causadas por balas que impactaron fuera de la proyección. 

"Lo que nosotros pedimos es justicia, la verdad que sí porque no puede estar pasando este tipo de cosas, ósea no esperar que muera una persona inocente haciendo su labor para que puedan recién reaccionar. ¿De qué me sirve que le rindan honores? A mi nada me sirve eso. ¿Quién va a ver por mi hija? Nadie", declaró a la prensa. 

Además, solicitó a las autoridades que, además de los honores que le van a rendir por su valeroso trabajo, se encarguen de los gastos por el entierro y brinden apoyo a la menor de 5 años que el policía ha dejado en orfandad. 

Ministro se reunió con la familia

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior informó que el titular de la cartera, Carlos Malaver, se reunió con la madre y hermana del suboficial caído. En la publicación se observa al ministro dando la mano a la madre del fallecido, además, el Mininter señaló estar de luto ante lo sucedido: "No pararemos hasta encontrar justicia".

Se ha informado que la Policía Nacional del Perú realizará una ceremonia en la que se le rendirán honores a Juan Carlos Díaz Chapoñán. Un equipo de Exitosa se encuentra en los exteriores de la comisaría Laura Caller en donde se ha observado la instalación de una mesa con un cuadro que contiene una foto del efectivo fallecido, la misma está acompañado de flores y una vela en señal de duelo. 

Además, se ha visto a los miembros de la dependencia policial portando el uniforme especial para ceremonia, como muestra de que se vienen preparando para el evento por el agente fallecido. Al cierre de esta nota los restos del efectivo caído durante una persecución a uno delincuentes en Los Olivos han sido retirados de la Morgue Central de Lima para darle sepultura. 

