RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Escolares beneficiados

Municipalidad de Surquillo presentó programa de seguridad vial con el apoyo del MTC y Touring

En un trabajo conjunto, la Municipalidad de Surquillo, el MTC y el Touring, lanzaron un programa de seguridad vial. Este beneficiará a más de 2 mil colegiales de esta jurisdicción.

Surquillo presentó programa de seguridad vial.
Surquillo presentó programa de seguridad vial. (Municipalidad de Surquillo)

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El programa de seguridad vial "Entornos Escolares Seguros", dio inicios esta semana. Esto se logró por un trabajo en conjunto la Municipalidad de Surquillo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Touring, Automóvil Club del Perú y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Dos colegios beneficiados

Esto como parte del compromiso de las autoridades con la seguridad vial infantil y el desarrollo de una ciudad más segura, ordenada y accesible para todos. Con este plan, se mejorará  la infraestructura vial y la señalización en los exteriores de dos centros educativos emblemáticos de la jurisdicción, con el objetivo de reducir y prevenir la ocurrencia de siniestros viales. 

Dentro de las mejoras realizadas está la señalización horizontal renovada y la señalización vertical escolar nueva (12 señales). Además, se han adoquinado las esquinas para seguridad al peatón, rampas inclusivas, más áreas verdes, ampliación de veredas con urbanismo táctico para una movilidad peatonal más segura, entre otras.

Nota de prensa de la Municipalidad de Surquillo.
Nota de prensa de la Municipalidad de Surquillo.

Las instituciones educativas que han gozado de estas mejoras son las Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, en la avenida Angamos y el San Vicente de Paul en la avenida Recavarren. Se estima que esto beneficiará a unos 2857 escolares de estos dos colegios surquillanos.

Becarios difundirán próxima convocatoria de Beca 18 en colegios de sus regiones
Lee también

Becarios difundirán próxima convocatoria de Beca 18 en colegios de sus regiones

Financiamiento de la obra y ejecución

Para conseguir la realización de este proyecto, se contó con un presupuesto inicial de 50 mil soles, de los cuales, 36 mil fueron parte de una donación del Touring y de la FIA. La comuna de Surquillo está a cargo de las obras, que iniciaron en la segunda semana del pasado mes de junio y están previstas a acabar a fines de agosto.

a la par de la ejecución de los trabajos, se realizaron campañas de educación vial dirigidas a estudiantes, docentes y familias. Estas contaron con jornadas de urbanismo táctico, en las que los escolares participarán activamente, elaborando pancartas, realizados desfiles internos y otras actividades.

Estas acciones buscan consolidar entornos escolares seguros y accesibles dentro del distrito de Surquillo. La propuesta quiere que exista una movilización responsable y el uso consciente de los espacios públicos, al tiempo que se fortalece el sentido de pertenencia y la responsabilidad ciudadana.

Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este jueves 14 de agosto del 2025?
Lee también

Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este jueves 14 de agosto del 2025?

De esta forma, la Municipalidad de Surquillo, junto al MTC, el Touring y la FIA, iniciaron un programa que mejorará la seguridad vial en las inmediaciones de dos colegios emblemáticos del distrito. Esto costó con una cuantiosa inversión que el municipio ha sabido gestionar en beneficio de los escolares.

Temas relacionados colegios FIA MTC Municipalidad de Surquillo Touring y Automóvil Club

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA