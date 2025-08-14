Municipalidad de Surquillo presentó programa de seguridad vial con el apoyo del MTC y Touring

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El programa de seguridad vial "Entornos Escolares Seguros", dio inicios esta semana. Esto se logró por un trabajo en conjunto la Municipalidad de Surquillo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Touring, Automóvil Club del Perú y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Dos colegios beneficiados

Esto como parte del compromiso de las autoridades con la seguridad vial infantil y el desarrollo de una ciudad más segura, ordenada y accesible para todos. Con este plan, se mejorará la infraestructura vial y la señalización en los exteriores de dos centros educativos emblemáticos de la jurisdicción, con el objetivo de reducir y prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

Dentro de las mejoras realizadas está la señalización horizontal renovada y la señalización vertical escolar nueva (12 señales). Además, se han adoquinado las esquinas para seguridad al peatón, rampas inclusivas, más áreas verdes, ampliación de veredas con urbanismo táctico para una movilidad peatonal más segura, entre otras.

Nota de prensa de la Municipalidad de Surquillo.

Las instituciones educativas que han gozado de estas mejoras son las Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, en la avenida Angamos y el San Vicente de Paul en la avenida Recavarren. Se estima que esto beneficiará a unos 2857 escolares de estos dos colegios surquillanos.

Financiamiento de la obra y ejecución

Para conseguir la realización de este proyecto, se contó con un presupuesto inicial de 50 mil soles, de los cuales, 36 mil fueron parte de una donación del Touring y de la FIA. La comuna de Surquillo está a cargo de las obras, que iniciaron en la segunda semana del pasado mes de junio y están previstas a acabar a fines de agosto.

a la par de la ejecución de los trabajos, se realizaron campañas de educación vial dirigidas a estudiantes, docentes y familias. Estas contaron con jornadas de urbanismo táctico, en las que los escolares participarán activamente, elaborando pancartas, realizados desfiles internos y otras actividades.

Estas acciones buscan consolidar entornos escolares seguros y accesibles dentro del distrito de Surquillo. La propuesta quiere que exista una movilización responsable y el uso consciente de los espacios públicos, al tiempo que se fortalece el sentido de pertenencia y la responsabilidad ciudadana.

De esta forma, la Municipalidad de Surquillo, junto al MTC, el Touring y la FIA, iniciaron un programa que mejorará la seguridad vial en las inmediaciones de dos colegios emblemáticos del distrito. Esto costó con una cuantiosa inversión que el municipio ha sabido gestionar en beneficio de los escolares.