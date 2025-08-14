Indecopi sancionó a empresa aseguradora por discriminación: Multa supera los 260 mil soles

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por discriminación contra cinco adultos mayores de 85 años en la contratación de un seguro de viaje, Indecopi sancionó económicamente a una conocida empresa aseguradora. Una multa de 50 UIT o 267 mil soles, se le aplicó por hacerlo sin tener un sustento técnico, objetivo ni razonable.

¿De qué empresa aseguradora se trata?

La empresa sancionada es Mapfre Perú, que recibió este castigo por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del organismo defensor. Según el colegiado, la aseguradora aplicó una restricción generalizada basada únicamente en la edad de los contratantes, vulnerando el derecho de los consumidores a no ser discriminados.

Indecopi precisó que la compañía no demostró, durante el procedimiento, que la exclusión estuviera respaldada por una evaluación técnica individualizada, proporcional y necesaria. Además de la sanción, ordenó a la compañía la creación de seguros de viaje para mayores de 85 años, cumpliendo con la directriz de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sanción de Indecopi a Mapfre.

Por tal razón, Mapfre deberá presentar ante la SBS la documentación correspondiente para la comercialización del seguro en mención. También deberá reportar de forma trimestral a la Comisión de Protección del Consumidor N°1 del Indecopi los avances de esta medida hasta que el servicio esté disponible para el público.

Segunda sanción a Mapfre en el 2025

Esta no es la primera vez en lo que va de este año que esta empresa, con matriz en España, es sancionada por el organismo defensor del consumidor. En mayo, se le aplicó una multa de S/. 122 889.50 por negarse a darle una pensión de sobrevivencia a una viuda de un trabajador fallecido.

La investigación determinó que Mapfre no cumplió con entregar la cobertura correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Por consiguiente, la empresa vulneró el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido al deber de idoneidad.

La compañía aseguradora no estuvo conforme con esa resolución y decidió apelar en marzo del 2024. No obstante, la Sala concluyó que la negativa de la empresa constituyó una conducta ilícita que afectó directamente a la denunciante ya que quedó desprotegida económicamente, afectándose su subsistencia.

De este modo, Indecopi sancionó a la empresa aseguradora Mapfre, por discriminación contra mayores de 85 años que querían contratar un seguro de viaje. Esto, se suma a la primera multa que se le impuso en mayo, por negarse a darle una pensión a la viuda de un trabajador.