Luis Galarreta expone pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, se encuentra desde las 3:00 p. m. en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde viene exponiendo el pedido de facultades legislativas que presentó el Gobierno al Congreso el pasado 28 de agosto.

Como se recuerda, la citación al grupo de trabajo parlamentario que preside la diputada Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú) se dio a conocer el último domingo 6 de septiembre, con la finalidad de que se estudie el paquete de 66 normas relacionadas a seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño y simplificación del Estado.

Deja en manos de las bancadas la aprobación del paquete de normas

Durante su intervención inicial en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario, el titular de la PCM recordó que este procedimiento se da en cada inicio del Ejecutivo entrante y que, en esta oportunidad, lo identificado en los ministerios es para "solucionar los problemas del Perú".

En ese sentido, reconoció que dentro del debate interno en el Congreso, no todas las bancadas podrán estar de acuerdo con las fórmulas que impulsa el Gobierno, haciendo hincapié en que algunas propuestas podrían ser consideradas de "mayor urgencia". No obstante, hizo un llamado al diálogo a las fuerzas políticas para que tomen una decisión en aras de la seguridad, desarrollo y crecimiento de todos los peruanos.

"Los diputados y cada bancada podrán desmenuzar aquí con alguna pregunta o cada bancada en su grupo y ver cuál de todos estos pedidos de facultades que estamos haciendo, que son las que usan permanentemente, y añadido el Fenómeno El Niño, más inseguridad, son las que realmente necesitamos urgente", señaló.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El premier Luis Galarreta continúa la sustentación de la solicitud de delegación de facultades legislativas antes la Comisión de Constitución del Congreso Nacional. Señaló que en el pedido se encuentra todo lo que necesita el país, incluido la... pic.twitter.com/LrfLHx0DQx — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

Asimismo, destacó que en la presentación del pedido de facultades se haya realizado dentro del primer mes de la administración de la presidenta Keiko Fujimori, señalando que anteriores gobiernos han demorado más tiempo en presentar sus propuestas de paquetes de normas.

Miguel Torres pide celeridad para abordar el pedido del Gobierno

El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Torres Morales, solicitó el pasado 4 de septiembre, que el pedido de facultades legislativas se aborde con celeridad, a fin de que pongan en marcha sus planes relacionados a seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño y simplificación del Estado.

Además, precisó que ha solicitado opinión a más de ocho comisiones adicionales y que teniendo como antecedente los anteriores períodos parlamentarios, lo ideal sería que la resolución del proyecto se defina antes que culmine el mes de septiembre.

"Recuerden que el promedio que se ha tenido dentro de los distintos congresos ha sido alrededor de 20 días para dar esta delegación de facultades. Esperemos que, no obstante que tenemos el reto de la bicameralidad, esta se pueda producir en el más corto plazo", insistió.

El debate continúa abierto. Desde el Gobierno, la propia presidenta Keiko Fujimori fue por la misma línea de sus vicepresidentes; mientras que, la oposición se mantiene cauta para definir si el respaldo al texto será íntegro o no o si es rechazado.