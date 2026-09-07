¿Vas a ver lobos marinos o pingüinos? Estas son las nuevas reglas de SERFOR para no ponerlos en riesgo

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El avistamiento de fauna marina se ha convertido en una actividad cada vez más atractiva para turistas, visitantes y ciudadanos que buscan observar de cerca a especies como lobos marinos, pingüinos de Humboldt y tortugas marinas.

Sin embargo, acercarse demasiado, perseguir a los animales o intentar tocarlos puede alterar su comportamiento y generar situaciones de riesgo tanto para la fauna como para las personas.

Ante esta situación, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), aprobó los "Criterios técnicos para la observación e interacción recreativa con fauna silvestre marina en su hábitat natural". La medida busca establecer pautas claras para que estas actividades puedan realizarse sin afectar el bienestar de las especies.

Los criterios fueron aprobados mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000182-2026-MIDAGRI-SERFOR-DE, publicada en el diario oficial El Peruano. El documento establece parámetros relacionados con las distancias mínimas que deben respetarse, velocidades de desplazamiento, tiempos máximos de observación e interacción, así como disposiciones específicas para zonas de reproducción y escenarios en los que los animales evidencien perturbación.

No acercarse ni alterar su comportamiento

Uno de los principales objetivos de la medida es evitar que la presencia humana termine modificando las conductas naturales de las especies. Una aproximación excesiva puede generar estrés, interrumpir actividades como el descanso, alimentación o reproducción y provocar respuestas defensivas de los animales.

Lady Amaro, especialista en fauna silvestre marino costera del SERFOR, explicó que los nuevos criterios buscan "prevenir y reducir el impacto negativo" que puede producir la observación y la interacción recreativa sobre las poblaciones y el comportamiento de estas especies.

Por ello, durante un avistamiento, la recomendación es mantener siempre la distancia establecida y evitar cualquier conducta que pueda interpretarse como acoso. Esto incluye perseguir a los animales, intentar tocarlos, alimentarlos o realizar maniobras que los obliguen a modificar su desplazamiento.

La autoridad también advierte que la fauna silvestre no necesita contacto humano para ser apreciada. Observarla desde una distancia prudente permite disfrutar del espectáculo natural sin convertir el encuentro en una experiencia perjudicial para los ejemplares.

Especial cuidado en zonas de reproducción

Las nuevas disposiciones también contemplan medidas específicas cuando los animales se encuentran en zonas de reproducción o cuando muestran señales de perturbación. En estos casos, la presencia humana debe manejarse con mayor precaución, debido a que cualquier alteración puede afectar actividades esenciales para la supervivencia de las especies.

La aprobación de estos criterios también representa una herramienta para las autoridades públicas relacionadas con estas actividades fuera de las Áreas Naturales Protegidas. Según SERFOR, dichas entidades deberán considerar estas pautas dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

El proceso para elaborar el documento incluyó además la participación ciudadana. La propuesta inicial fue publicada en noviembre de 2025 con el objetivo de recibir comentarios, aportes y opiniones, los cuales fueron evaluados durante la formulación de la versión definitiva.

La medida forma parte de la campaña "Respetemos a la fauna silvestre marina", impulsada por SERFOR para sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener una relación responsable con las especies que habitan o utilizan el litoral peruano.

Observar fauna marina puede ser una experiencia inolvidable, pero el verdadero objetivo de un avistamiento responsable debe ser admirar a los animales sin interferir en su vida natural.

Mantener la distancia, no perseguirlos, no alimentarlos y evitar el contacto son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia. Con los nuevos criterios técnicos, SERFOR busca que disfrutar de la biodiversidad peruana sea compatible con su conservación y con una convivencia respetuosa entre las personas y la fauna marina.