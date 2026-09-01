La Libertad: gobernadora Joana Cabrera alerta déficit de más de 5 mil policías y pide apoyo nacional

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, advirtió sobre la falta de agentes policiales que enfrenta la región para combatir la criminalidad. En entrevista con Exitosa, señaló que existe una brecha de más de 5 mil efectivos y sostuvo que, pese a las gestiones realizadas, todavía se necesita mayor respaldo del Gobierno central.

En diálogo con Exitosa, Cabrera explicó que su administración viene realizando gestiones ante el Ministerio del Interior para conseguir un mayor número de policías destinados a La Libertad. Como parte de estas acciones, señaló que recientemente viajó a Lima para reunirse con representantes de la cartera y exponer nuevamente las necesidades de la región.

Brecha policial golpea la seguridad regional

La autoridad regional detalló que durante la gestión anterior se logró conseguir 500 efectivos policiales para reforzar la seguridad en La Libertad. Según indicó, estos agentes permanecieron en la jurisdicción; sin embargo, consideró que la cifra resulta insuficiente frente a la magnitud de la brecha que actualmente enfrenta la región.

En ese sentido, Cabrera remarcó que el déficit supera los 5 mil policías, por lo que pidió al Gobierno nacional acelerar las acciones destinadas a incrementar el personal policial. Para la gobernadora, la lucha contra la criminalidad requiere una respuesta articulada entre las autoridades regionales, el Ministerio del Interior y los altos mandos de la Policía Nacional.

"En la región de La Libertad tenemos una brecha de aproximadamente más de 5 mil efectivos policiales. En la última gestión que realizamos con el gobierno anterior, hemos conseguido 500 efectivos policiales que sí se han quedado en nuestra región, pero todavía falta el apoyo del Gobierno nacional, no solamente en efectivos, sino también en tecnología", declaró para este medio.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, manifestó que existe una brecha de 5 mil efectivos policiales en la jurisdicción y que su gestión ha conseguido 500 que se han quedado. Ante ello, indicó que falta apoyo del... pic.twitter.com/rgk1STZSGX — Exitosa Noticias (@exitosape) September 1, 2026

La gobernadora también enfatizó que el problema no se limita a la falta de efectivos. Según explicó, La Libertad requiere mayores recursos tecnológicos para fortalecer las labores de prevención, investigación y combate contra la delincuencia. Por ello, sostuvo que el apoyo nacional debe contemplar tanto el incremento del personal como la implementación de herramientas modernas.

Finalmente, Cabrera aseguró que las autoridades del Ministerio del Interior y los generales de la Policía conocen la situación que atraviesa La Libertad. Añadió que el Gobierno Regional también viene colaborando dentro de sus competencias para reforzar las herramientas disponibles para los agentes. No obstante, insistió en que todavía falta un mayor compromiso del Gobierno central.