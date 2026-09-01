Spider-Man podría ser gay: Andrew Garfield vuelve a defender una versión queer del superhéroe

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrew Garfield volvió a hablar de la posibilidad de un Spider-Man gay o queer, una idea que ya había mencionado en 2013. Ahora, mientras presentaba su nueva película, el actor dejó claro que para él cualquier persona podría llevar la máscara del superhéroe.

Spider-Man podría ser gay, según Andrew Garfield

Mientras promociona su nueva película, The Uprising, Andrew Garfield fue consultado nuevamente sobre aquella idea que lanzó hace más de una década. Y, lejos de hacerse el loco o cambiar de opinión, el actor de 43 años reafirmó que sigue creyendo en esa posibilidad.

"Fue un ejercicio de rebeldía con el que me sentí identificado. Sigo creyendo que cualquiera puede estar dentro de ese traje", afirmó en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.

Esto se remonta a 2013, en plena etapa de Andrew Garfield como el 'Hombre Araña'. En ese tiempo, el actor ya jugaba con la idea de ver a un Peter Parker con una orientación diferente y hasta propuso que MJ sea un personaje masculino.

"Bromeaba, pero no del todo, sobre si MJ podría ser un chico. Pensé: ¿por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? No sería nada revolucionario... ¿Por qué no puede ser gay? ¿Por qué no puede sentir atracción por otros chicos?", había comentado en aquella oportunidad.

Andrew Garfield y su visión diversa de Spider-Man

Para Garfield, justamente ahí está una de las razones por las que Spider-Man se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la ficción. Según explicó, el traje permite que cualquier persona pueda identificarse con el héroe porque no muestra quién está realmente detrás de la máscara.

"Ese es el motivo por el que es un personaje tan querido, uno de los más queridos en la historia de la ficción: no se le ve el color de piel, no se le ve el género, no se le ve la sexualidad. Cualquiera puede proyectarse en ese traje", señaló.

Incluso, defendió que el personaje pueda representar distintas realidades y que exista espacio para la diversidad: "Me gusta la idea de un lugar donde todos sean honrados e incluidos. Era solo una forma de decir: ¿por qué no? Y te delatas a ti mismo si tienes una opinión firme en cualquiera de los dos sentidos".

Así, Andrew Garfield volvió a defender que Spider-Man podría ser gay y que cualquiera puede identificarse con el héroe detrás de la máscara, una idea que sostiene desde 2013.