Gobierno declara emergencia en 23 regiones y el Callao por riesgo de lluvias ante El Niño

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo declaró 60 días de emergencia en distritos de 23 regiones y el Callao ante el riesgo de intensas lluvias por el FEN 2026-2027. La medida busca reducir riesgos y atender emergencias.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en varios distritos de 23 regiones y la Provincia Constitucional del Callao debido al peligro inminente generado por intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM (Captura)

La declaratoria fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado este martes 1 de septiembre en el Diario El Peruano.

La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca facilitar la ejecución de acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo identificado en las zonas comprendidas.

Regiones enfrentan peligro inminente

Las jurisdicciones incluidas corresponden a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima. También están comprendidas Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura y San Martín.

La disposición alcanza además a Tacna, Tumbes y Ucayali, así como al Callao. Los distritos específicos incluidos figuran en el anexo del decreto supremo, donde se detallan las jurisdicciones consideradas vulnerables.

Mapa referencial - Niño Costero 2017

La decisión se sustenta en informes técnicos de Indeci, Senamhi, CENEPRED y ENFEN, que evaluaron los escenarios de riesgo ante las precipitaciones previstas para los próximos meses.

Entre los factores considerados figura la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, condiciones que elevan la posibilidad de lluvias intensas y peligros asociados.

Autoridades preparan respuesta

Durante la emergencia, los gobiernos regionales y locales involucrados deberán ejecutar las acciones correspondientes con coordinación técnica y seguimiento de Indeci. También participarán diversos ministerios e instituciones públicas y privadas según sus competencias.

Las medidas estarán orientadas a reducir el riesgo, responder ante eventuales emergencias y desarrollar labores de rehabilitación. Las intervenciones deberán guardar relación directa con el peligro identificado y sustentarse en estudios técnicos.

INDECI y SENAMHI aparecen como instituciones que participan en la evaluación técnica y el seguimiento del riesgo

La norma también establece que las acciones serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

De esta manera, el Ejecutivo busca anticiparse al impacto de las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027 mediante una intervención coordinada en las zonas con mayor exposición. La emergencia tendrá una duración de 60 días y priorizará la reducción del riesgo y la atención de posibles eventos climáticos.