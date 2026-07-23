Santa Anita: Sicario desata feroz balacera contra mototaxista y lo deja gravemente herido

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche del miércoles 22 de julio en el distrito de Santa Anita. El violento hecho ocurrió en la intersección de la avenida 7 de Junio con la calle Los Pinos, donde la víctima recibió múltiples impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital.

Balean mototaxista frente a estación de bomberos

De acuerdo con información preliminar, el hombre se desplazaba a bordo de su mototaxi cuando fue interceptado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. Según los primeros reportes de la Policía Nacional, el atacante realizó aproximadamente 15 disparos contra la víctima, quien quedó tendida en la vía pública con múltiples heridas de bala.

La víctima fue auxiliada por los bomberos, debido a que el atentado ocurrió a pocos metros de la Compañía General de Bomberos N.° 138. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladada de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde ingresó para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Según la Policía Nacional, el herido fue identificado como Ciro Trejo Nicolás. Aunque fue atendido de inmediato por el personal médico, se conoció que su estado de salud continúa siendo delicado y su pronóstico permanece reservado, debido a las graves heridas ocasionadas por los impactos de bala que recibió durante el ataque.

🔴🔵 Santa Anita: delincuentes disparan contra mototaxista y huyen.



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Hasta la escena del atentado llegaron agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar el móvil del ataque e identificar al responsable, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en el distrito de Santa Anita.

Balean mototaxista por presunto "gota a gota"

Hace poco más de una semana, un mototaxista de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos la noche del domingo en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. en la avenida Caneo, cerca de las torres de alta tensión, donde la víctima fue sorprendida por sujetos armados mientras permanecía dentro de su vehículo menor.

La víctima fue identificada como Héctor Giovanni Piña García, de 50 años. De acuerdo con el testimonio de vecinos y personas que se encontraban en la zona, cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra el mototaxista, quien murió en el lugar a consecuencia de los múltiples impactos de bala.

Es así que, este nuevo ataque vuelve a poner en evidencia el incremento de la criminalidad que golpea a Lima. Asaltos, extorsiones y atentados armados continúan generando preocupación entre los ciudadanos, mientras vecinos exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la violencia que afecta diariamente a distintos distritos.