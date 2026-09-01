SMP: Policía abate a delincuente durante enfrentamiento y captura a presunto cabecilla de banda de extorsionadores

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un intenso enfrentamiento a balazos entre agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte y una banda de presuntos extorsionadores terminó con un delincuente abatido, un supuesto cabecilla capturado y un efectivo policial herido. El hecho ocurrió durante una intervención ejecutada en San Martín de Porres, generando alarma entre los vecinos.

Enfrentamiento termina con un muerto

El tiroteo se desató en el parque Mayorazgo, cuando los agentes interceptaron a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una mototaxi. Al verse acorralados, los presuntos delincuentes habrían abierto fuego contra los policías, quienes respondieron al ataque. La balacera provocó momentos de tensión entre los vecinos que se encontraban en la zona.

"Tenemos una persona fallecida que también es un delincuente que tiene bastantes antecedentes policiales. El detenido también tiene antecedentes policiales. En el momento de la intervención hemos incautado dos armas de fuego. Además, como tenemos conocimiento de que ellos han estado perpetrando actos de extorsión en esta zona de Lima Norte", declaró el coronel Escobar, quien estuvo a cargo de la operación.

Durante el intercambio de disparos, ambos sujetos resultaron afectados. El delincuente abatido fue identificado como Ángel Daniel Romero, de 28 años, alias 'Choco', quien, según información policial, cumplía el rol de gatillero y pistolero dentro de la organización. Su acompañante, en tanto, fue reducido y detenido por los agentes que participaron en el operativo.

🔴🔵 S.M.P.: Policía abate a delincuente durante enfrentamiento.



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El detenido responde al nombre de Gian Marco Quiroz Vásquez, alias 'Karelo', señalado por los investigadores como el presunto cabecilla de la organización criminal. De acuerdo con la Policía, este sujeto habría dirigido el cobro de cupos a transportistas en sectores de Comas y Los Olivos, donde la banda habría desarrollado sus actividades ilícitas durante los últimos años.

"A Karelo lo hemos encontrado en una intervención que hemos tenido hace poco en el Callao. Este sujeto dirigía las acciones extorsivas contra personas de esta zona (...) La persona fallecida era su gatillero, pero ellos tienen otra base a las cuales ellos se desplazan", expresó Escobar. Según el coronel, la organización criminal operaba desde hace aproximadamente dos años.

Policía herido está estable

Las principales víctimas de esta presunta organización habrían sido conductores y empresarios vinculados a líneas de transporte, entre ellas la empresa 73 y TransLima. Tras el operativo, la Policía inició las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades de los intervenidos.

En tanto, el efectivo de la Policía Nacional identificado como el técnico Erick Dávila Chanca resultó herido durante la balacera, luego de recibir el impacto de una esquirla en el rostro. Sin embargo, se informó que se encuentra fuera de peligro. Las autoridades continuarán investigando el accionar de esta banda y su presunta participación en otros casos de extorsión.