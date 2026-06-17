Mincetur clausura locales clandestinos de apuestas deportivas y máquinas tragamonedas en Huaura

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) clausuró cuatro establecimientos clandestinos de apuestas deportivas y máquinas tragamonedas en Huaura, región Lima.

A través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, se ejecutó esta acción con el objetivo de desarticular operaciones ilegales. Con esto, el Gobierno reafirma su compromiso con la promoción de la formalidad, la protección de los ciudadanos y el desarrollo de un entorno de juego seguro y responsable en todo el país.

Operativos en Sayán y Huaura

En un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú, se intervinieron locales en los distritos de Sayán y Huaura, logrando el decomiso de equipos informáticos y maquinaria ilegal:

Sayán: Se clausuraron dos locales con 26 equipos informáticos para apuestas en línea no autorizadas , y dos salas clandestinas con 11 máquinas tragamonedas ilegales.

Se clausuraron , y dos salas clandestinas con 11 máquinas tragamonedas ilegales. Huaura: Se intervinieron tres establecimientos y se confiscaron 18 máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad , una práctica prohibida por ley para proteger a la infancia y adolescencia.

Estas intervenciones se ejecutaron en el marco de la Ley N° 27153, que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas; la Ley N° 31557, que establece el marco legal para los juegos y apuestas deportivas a distancia; y la Ley N° 29149, que sanciona la explotación, fabricación, ensamblaje, importación y comercialización de máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad.

Estrategia nacional de control y fiscalización

Las acciones realizadas en Huaura se integran dentro de una estrategia a nivel nacional que el Mincetur implementa en varias regiones. El objetivo es combatir el juego clandestino, prevenir delitos asociados al sector y asegurar el cumplimiento de la legalidad.

En el transcurso del año, estas labores de supervisión han resultado en la clausura de 12 locales de apuestas deportivas ilegales y cinco salas clandestinas de tragamonedas, impulsando la formalización económica de estas actividades bajo la regulación de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

¿Cuáles son las sanciones para quienes promuevan el juego ilegal?

El Mincetur advierte que organizar, promover o participar en juegos ilegales conlleva penas de cárcel de uno a cuatro años según el Código Penal, sumado a multas administrativas.

Para combatir esta problemática, se solicita el apoyo ciudadano mediante denuncias de actividades clandestinas, las cuales pueden reportarse de forma confidencial al teléfono (01) 513-6113 o al correo electrónico: [email protected].

La intervención en Huaura evidencia la continuidad de las acciones gubernamentales para erradicar la informalidad en los juegos de azar y apuestas. El éxito de esta estrategia no solo depende de la rigurosa fiscalización de las autoridades y la aplicación de sanciones penales, sino también de la participación activa de la comunidad para denunciar estos establecimientos, garantizando así un entorno seguro que proteja especialmente a los menores de edad.