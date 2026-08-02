Terminó la espera: Vozinha llega finalmente a Chile y desata la locura de los hinchas de Colo Colo

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión acumulada durante días por fin se transformó en fiesta en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La postergación del viaje del guardameta caboverdiano Josimar Évora Dias, conocido popularmente como Vozinha, había encendido las alarmas y alimentado las dudas entre la hinchada de Colo Colo.

Sin embargo, la novela llegó a su fin la noche de este domingo, cuando el experimentado arquero pisó finalmente suelo chileno para sellar de manera definitiva su incorporación al club albo.

Un recibimiento multitudinario y lleno de emoción

Más de medio millar de simpatizantes del Cacique se apostaron en el terminal aéreo de Pudahuel para aguardar la salida del portero de 40 años. Entre cánticos, banderas albas y la insólita presencia de banderas de Cabo Verde, la marea de hinchas convirtió el sector de llegadas internacionales en una caldera de aliento que sorprendió al propio futbolista.

Escoltado por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, Vozinha avanzó entre la multitud mostrando una amplia sonrisa de satisfacción y alivio tras las largas horas de vuelo y las trabas burocráticas que demoraron su arribo. La calurosa acogida reflejó el desahogo de la parcialidad colocolina, que ansiaba ver la llegada del histórico guardameta mundialista como refuerzo estelar para la portería alba.

🚨 Colo Colo supporters roll out the red carpet for Vozinha upon his touchdown at the Chilean airport.



— @rodrigogomezf pic.twitter.com/lTtV82rOSi — Bet105 (@bet_105) August 3, 2026

Las primeras palabras en suelo chileno

A pesar del tumulto y del amplio despliegue de los medios de comunicación, Vozinha se tomó un momento para agradecer el apoyo incondicional de los fanáticos que esperaron pacientemente su llegada a Santiago. Con un tono sereno pero evidentemente emocionado, el arquero transmitió su entusiasmo por vestir la camiseta del equipo más popular de Chile.

"Estoy muy feliz de estar aquí, es una gran honra representar al Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos veremos pronto en el Estadio Monumental. Muchas gracias", declaró el golero ante los micrófonos.

El itinerario para sellar el fichaje

Tras su salida del aeropuerto, el futbolista fue trasladado al hotel de concentración para descansar antes de iniciar una agenda maratónica en la capital. Los exámenes médicos de rigor se realizarán a primera hora en las instalaciones de la Clínica MEDS, paso previo a la firma de su contrato.

El vínculo contractual estipula una duración inicial de seis meses con opción de renovación por un año adicional según el rendimiento del guardameta. Se prevé que este lunes se realice la presentación oficial en la sala de prensa del Estadio Monumental, donde Vozinha vestirá por primera vez la indumentaria alba antes de ponerse a las órdenes del cuerpo técnico e integrarse de lleno a los entrenamientos del primer equipo.