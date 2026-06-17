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La Victoria: Incendio de fuertes proporciones consumió varios locales del emporio comercial de Gamarra

Un incendio de grandes proporciones se registró esta mañana en el emporio comercial de Gamarra. El siniestro requirió la presencia de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/06/2026

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Un nuevo incendio de grandes proporciones (código 3) se registró en Lima, específicamente en una galería ubicada en el emporio comercial de Gamarra - La Victoria, a la altura del Jr. Humboldt con América

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 11:22 a. m. de hoy, miércoles 17 de junio. La emergencia requirió la presencia de 10 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana

Reporte de emergencia
Reporte de emergencia

Emergencia en plena zona comercial de La Victoria

El incendio tipificado como "Código 3" consumió el tercer y cuarto piso de una galería donde vendían prendas de algodón y debido al humo tóxico que emanaba la zona de emergencia, los transeúntes tuvieron que evacuar para no ser víctimas de asfixias y salvaguardar su integridad.

Por su parte, los comerciantes aledaños procedieron a retirar sus productos, ante el peligro de que las llamas de fuego se expandan hacia sus depósitos y tiendas, situación que no llegó. 

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La labor de los "hombres de rojo" comenzó de inmediato para intentar controlar la emergencia; no obstante, la falta de agua nuevamente les impidió realizar su trabajo de forma más rápida. Desde Sedapal indicaron que aumentaron la presión para ayudar a los bomberos a lograr con su objetivo lo más rápido posible. 

Del mismo modo, personal de la Municipalidad de La Victoria y de la Policía Nacional, también han llegaron al lugar de los hechos para acordonar el punto. Además, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó una ambulancia para brindar atención médica a los eventuales afectados. 

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¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir. 

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse. 

Frente a la nueva emergencia en la zona comercial de La Victoria, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, no se descarta que sea por un cortocircuito.  

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