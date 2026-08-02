El fin de la "maquinita" en Argentina: Javier Milei impulsa proyecto para la autonomía de su Banco Central

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La economía argentina busca dar un giro de 180 grados en el funcionamiento de sus instituciones monetarias. Tras décadas en las que su Banco Central operó como la principal caja de financiamiento para cubrir los recurrentes déficits del Tesoro, el gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una profunda reforma para desmontar definitivamente la llamada "maquinita" de imprimir billetes.

El viraje hacia el modelo regional

El eje central de la propuesta argentina radica en modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para devolverle un mandato único y exclusivo: preservar el valor de la moneda y combatir la inflación.

Este paso busca revertir la reforma aplicada en 2012 durante el kirchnerismo, cuando se le otorgó al ente emisor un "mandato múltiple" que incluía metas de empleo y desarrollo económico, esquema que abrió la puerta a la emisión desmedida y la consecuente espiral inflacionaria.

Banco Central de Argentina

Con esta restructuración, Argentina aspira a alinearse a la arquitectura financiera que predomina en Latinoamérica desde los años noventa. El espejo más directo es el de Perú, donde la Constitución Política de 1993 (en su Artículo 84) y la Ley Orgánica del BCRP fijaron una prohibición explícita e inquebrantable: el Banco Central no puede otorgar préstamos al Tesoro Público.

Modelos análogos rigen en países como Chile, Colombia o México, donde la autonomía constitucional de las autoridades monetarias impidió que los gobiernos de turno echaran mano a la emisión para cubrir sus brechas presupuestarias. En Argentina, por el contrario, los préstamos directos ("adelantos transitorios") y las transferencias de "utilidades contables" al gobierno eran habituales.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei desde Casa Rosada sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. pic.twitter.com/aOyHGIzPRu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026

El "grillete fiscal" y el castigo a la emisión

Para blindar la reforma del BCRA, el paquete legislativo de Milei incluye el denominado "grillete fiscal", una ley de equilibrio presupuestario permanente que busca tipificar la emisión monetaria destinada a financiar al fisco como un delito.

Bajo este mecanismo, cualquier proyecto de presupuesto que contemple déficit o cualquier orden de emisión sin respaldo real conllevaría sanciones penales para los funcionarios del Ejecutivo, los legisladores que lo aprueben y los directores del propio Banco Central.

La iniciativa contempla incluso un esquema de paralización de actividades no esenciales del Estado (shutdown) si las cuentas públicas entran en terreno negativo, forzando al sector público a ajustar sus gastos sin la opción de recurrir al auxilio de la imprenta monetaria.

La apuesta por ponerle freno a la "maquinita" busca cerrar una larga etapa de vulnerabilidad macroeconómica para abrir paso a una cultura de estricta disciplina monetaria en Argentina. De aprobarse, el verdadero desafío de esta reforma estará en resistir las presiones políticas de futuros gobiernos y consolidar un consenso de responsabilidad fiscal que sobreviva a los vaivenes electorales.