Lula da Silva confirma, a los 80 años, su candidatura para las elecciones de Brasil en octubre

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luiz Inácio Lula da Silva oficializó su candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2026 en Brasil. El anuncio se realizó este domingo 2 de agosto durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en el Expo Center Norte de São Paulo, donde fue proclamado junto a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

A sus 80 años, Lula busca convertirse en el primer mandatario brasileño elegido cuatro veces por voto directo, en una campaña marcada por la polarización y la expectativa regional.

El discurso de Lula

En su intervención, Lula afirmó que su gestión ha superado las expectativas de lo prometido en campaña y que espera "cumplir mucho más" en un nuevo mandato, pese a su avanzada edad, la cual descartó como un impedimento. Reconoció errores pasados, pero subrayó que su gestión ha entregado más de lo que ofreció.

"Estamos aquí para oficializar, pero también para celebrar esta construcción política que es histórica, la construcción política que va a reelegir al presidente Lula y al vicepresidente Alckmin, manteniendo a nuestro país en ese camino de reconstrucción de políticas públicas", señaló.

El líder del PT prometió "menos paz y amor" y más inversión en defensa, educación, programas para adultos mayores y lucha contra la violencia machista. Señaló que uno de los motivos de su nueva candidatura es "resolver definitivamente el papel de la educación en el país" y fortalecer la "soberanía" brasileña frente a presiones externas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca su cuarto mandato y oficializa su candidatura para las elecciones de octubre con promesas de "menos paz y amor", y más inversión en defensa, educación, tierras raras y lucha contra la violencia machista.



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La coalición política

La candidatura de Lula cuenta con el respaldo de una amplia alianza de siete partidos: PT, PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL y Rede. Se trata de la mayor concentración de fuerzas progresistas desde el retorno de las elecciones directas en 1989. La fórmula con Alckmin busca equilibrar el perfil izquierdista de Lula con un tono moderado que dialogue con sectores empresariales y conservadores.

El principal adversario será Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente preso por intento de golpe de Estado en 2022. Según encuestas de Datafolha, Lula aparece con alrededor de 40% de intención de voto, frente a 32% de Bolsonaro en primera vuelta. En una eventual segunda vuelta, los sondeos muestran al líder del PT con ventaja de 48% contra 43%.

La confirmación de Lula da Silva abre un nuevo capítulo en la política brasileña. A sus 80 años, busca extender su mandato hasta 2031 y consolidar su legado como figura central del progresismo latinoamericano.

Su discurso en São Paulo mezcló autocrítica con promesas de soberanía y modernización, mientras enfrenta una campaña polarizada contra el bolsonarismo. El resultado de octubre definirá no solo el futuro político de Brasil, sino también el rumbo de la región.