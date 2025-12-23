Padres de familia ACUSAN a tesorera de apoderarse de S/20 mil: Alumnos se quedan sin fiesta de promoción

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fin de etapa escolar arruinado. En SJM, una gran cantidad de padres de familia denunciaron que la tesorera de un aula de quinto de secundaria de la I.E. Julio César Escobar, se apropió de los 20 mil soles destinados a la fiesta de promoción de sus hijos.

Exigen devolución y piden apoyo al alcalde Dante Mendieta

Esta cifra es la que habían recaudado a lo largo de todo el año con el objetivo de organizar una excelente promoción para darle a los adolescentes una inolvidable despedida de cara al inicio de su etapa universitaria.

Sin embargo, desde un plantón de protestas a las afueras de la casa de Paola Reyes, tesorera del colegio ubicado en San Juan de Miraflores, los padres la acusan de "estafadora" y de haberse robado el dinero para destinarlo a motivos personales.

"Nosotros hemos venido pagando todo este año para la promoción de nuestros hijos y la señora ahora nos sale con el cuento de que no nos va a dar nada porque tiene cáncer. Todo el dinero se lo ha gastado en la enfermedad de ella y en la de su padre", protestó una madre de familia.

En ese sentido, la mujer señaló que han acudido a protestar para exigir a Reyes, que les cobraba mensualmente, que les devuelva su dinero de inmediato. Asimismo, pidió apoyo al alcalde de SJM, Dante Mendieta, con una solución ante el problema.

Adolescentes se quedan sin fiesta de promoción tras estafa de tesorera.

Los adolescentes también participaron de este plantón, donde algunos se tapaban los rostros con papeles impresos con la imagen de la tesorera de su colegio.

"En la pandemia tampoco tuvimos promoción en la primaria. Ella aceptó (ser tesorera) con honradez. Se aprovechó de todos nosotros, porque no estábamos detrás de ella. Iba a ser el 5 de enero y nos dice que ya no va a haber fiesta y que no va pagar de acá a febrero.

Dentro de las protestas, los padres de familia también presentaron evidencias: una gran cantidad de vouchers impresos y los mensajes que mantenían con la señora Paola.

Padres reciben amenazas

Por otro lado, otra madre de familia aseguró que Paola Reyes cuenta con antecedentes similares que afectaron a otras promociones anteriores, según les informaron padres de familia de otras escuelas. Incluso, mencionó que llegó a estar detenida por el delito de robo.

También denunció que han llamado a efectivos policiales para que los retiren de las afueras de la vivienda de Reyes y que, incluso, han amenazado a los padres diciendo que "ella trabaja con venezolanos".

"Estamos un poco asustados, pero no vamos a bajar ni vamos a quitar el dedo del reglón. Nosotros vamos a venir a cobrar todos los días hasta que la señora se haga responsable. Ella dice que sí va a pagar, pero la señora no trabaja", indicó.

De esta forma, adolescentes se quedaron sin fiesta de promoción en SJM luego de que la tesorera de un aula de la I.E. Julio César Escobar se apropiara de los 20 mil soles destinados al evento.