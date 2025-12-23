MML ejecuta la carta fianza de Rutas de Lima para garantizar servicios esenciales en la Panamericana

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima (MML) ejecutó la carta fianza por el incumplimiento de la concesionaria Rutas de Lima por un monto de 40 millones de dólares. El alcalde de la comuna edil, Renzo Reggiardo, anunció que con el dinero brindarán servicios esenciales en la vía Panamericana.

Ejecutan carta fianza para servicios en la Panamericana

Este martes, 23 de diciembre, tras la oficialización de que la empresa concesionaria Rutas de Lima no continuará manejando los peajes de la Panamericana Sur y el municipio limeño toma el control, un nuevo anuncio ha sorprendido a la capital. Pues bien, en medio de su participación en el lanzamiento del Plan Verano 2026 realizado en el peaje de Villa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, soltó una primicia.

Reggiardo indicó que la Municipalidad de Lima cuenta con los recursos suficientes para brindar los servicios esenciales en la vía Panamericana tras haber ejecutado la carta fianza de Rutas de Lima por 40 millones de dólares tras constatar el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de dicha empresa, que "abandonó la vía a comienzos de diciembre".

Asimismo, el burgomaestre detalló que con esos recursos, la población podrá acceder a los servicios que merece, sin restablecer el cobro de peajes y sin afectar el presupuesto municipal.

"Que se quede tranquila la población porque nosotros tenemos los fondos para cubrir, precisamente, todas las necesidades. (...) Porque hemos ejecutado la carta fianza que teníamos precisamente por el incumplimiento en el que incurrió la empresa concesionaria. Contamos con una cantidad importante de dinero que va a estar presto en un fideicomiso y que se va a usar estrictamente para brindar el servicio que la población merece", enfatizó Reggiardo.

Rechaza restablecer cobro de peajes

Durante su discurso, el alcalde de Lima también aprovechó para enfatizar que no cobrarán peaje tras el retiro de Rutas de Lima, alegando que "no están autorizados por mandato judicial. Que quede claro".

A su vez, reiteró que la comuna limeña busca realizar una serie de mejoras como "vías alternas de las que se hablaron mucho y que forman parte de sentencias judiciales", así como "la ejecución de la carta fianza conforme al marco legal vigente".

"Hemos ejecutado esa carta fianza, que agradecemos al banco que nos ha tomado rápidamente las acciones correspondientes, porque así lo establece el marco legal y por su puesto, (...) permitimos tener los recursos para administrar las vías de forma eficiente sin afectar el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima", puntualizó ante la prensa.

MML anuncia ejecución de la carta fianza de Rutas de Lima.

Plan Verano 2026 en la vía Panamericana

La Municipalidad de Lima presentó el plan "Verano 2026" que lanzará junto a la PNP, ATU y Cuerpo General de Bomberos, en el que se activará un despliegue conjunto de seguridad vial en la Panamericana Sur para reducir accidentes y garantizar atención inmediata en caso de emergencias durante la temporada alta de tránsito.

Se implementarán controles permanentes, se reforzará el transporte formal y se garantizará la presencia continua de auxilio mecánico, patrullaje y atención médica en los tramos críticos y de mayor riesgo.

En el lanzamiento del plan estuvieron presentes el aclalde de Lima, el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, General Manuel Vidarte, el presidente Ejecutivo de ATU, David Hernández y el comandante César García de la 24 Comandancia Lima Sur.

