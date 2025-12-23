Elecciones 2026: JEE admite fórmula presidencial de Fuerza Popular y abre periodo de tachas

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mientras hoy, 23 de diciembre, caduca el plazo de inscripción de candidatos por parte de organizaciones políticas de cara a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) admitió a trámite la primera fórmula presidencial del proceso electoral.

Fórmula de Fuerza Popular pasa al periodo de tachas

Tras declarar inadmisible la fórmula de Avanza País debido a información incompleta sobre renuncias de los candidatos originales, el jurado admitió la de Fuerza Popular, lo cual le permite pasar al periodo de tachas.

"(Se resolvió) admitir a trámite la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, presentada por don Edwin Lévano Gamarra, personero legal titular de la organización política Fuerza Popular", se lee en la resolución emitida por el órgano electoral.

La fórmula ya admitida está integrada por Keiko Fujimori Higuchi como candidata a la Presidencia de la República, siendo su tercera postulación al cargo. Como primer vicepresidente, figura Luis Fernando Galarreta y como segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres.

Con esta admisión a trámite, el JEE da paso al periodo de tachas, tiempo durante el cual los ciudadanos pueden formular observaciones o tachas contra la fórmula presidencial en su totalidad o contra uno o más de sus integrantes.

Esta etapa del proceso electoral está establecida en el artículo 37 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

De esta forma, Fuerza Popular se convierte en el primer partido político cuya fórmula presidencial logra superar la etapa de calificación formal.

Avanza País subsanará observación a su fórmula presidencial

Avanza País fue de los primeros partidos en solicitar la inscripción de sus fórmulas presidenciales y el JEE de Lima Centro 1 realizó ciertas observaciones a la fórmula de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

La razón es que la fórmula no presenta las renuncias de sus excandidatos a la presidencia y la segunda vicepresidencia, Phillip Butters y la congresistas Karol Paredes.

A través de un comunicado publicado mediante las redes sociales, la organización política especificó el problema por el que observaron la fórmula presidencial liderada por osé Williams Zapata con Fernán Altuve y Adriana Tudela, en la primera y segunda vicepresidencia.

"Avanza País informa que la observación del JNE a la inscripción de nuestra plana presidencial es por un tema documentario y se estará subsanando en las próximas horas", detallaron.

Asimismo, reiteraron que continúan adelante con la campaña "con el firme objetivo de construir de la mano con todos los peruanos a un nuevo camino que restablezca el principio de autoridad para generar desarrollo".