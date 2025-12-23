Tragedia en el Metropolitano: Chofer perdió la vida tras descompensarse al interior de un bus en Chorrillos

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho se dio sobre las primeras horas de este martes 23 de diciembre cuando un conductor del Metropolitano perdiera la vida de manera intempestiva cuando se encontraba en plena jornada laboral en Chorrillos.

Chofer del Metropolitano pierde la vida en plena jornada

De acuerdo a los primeros reportes, el chofer, identificado como Roel Agustín Bastidas, manejaba su unidad con total normalidad con dirección al centro de Lima. A la altura de la estación Escuela Militar, el vehículo salió de la vía exclusiva, con pasajeros a bordo, hasta impactar contra un poste en la vía pública.

Inmediatamente, rescatistas del cuerpo general de bomberos acudió al lugar para intentar auxiliar a la víctima, pero su intento fue en vano ya que el conductor había perdido la vida en cuestión de segundos. Por suerte, ninguno de los usuarios resultó herido tras el impacto.

De igual forma, agentes de la Policía Nacional de Rigor cercaron el lugar para dar inicio a las investigaciones de rigor hasta que los hechos queden completamente esclarecidos.

ATU se pronuncia tras muerte de chofer del Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao no tardó en pronunciarse sobre el hecho haciéndolo a través de un comunicado. Ahí, la entidad lamentó el sensible fallecimiento de uno de sus conductores por causas que aun no han sido aclaradas.

En esa misma línea, le organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dieron a conocer que los protocolos para este tipo de casos se activaron inmediatamente a fin de poner a buen recaudo a los pasajeros que se encontraban a bordo del bus.

"Ante el hecho, la ATU activó los protocolos de atención en el Metropolitano. Personal de la entidad y del Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú brindaron auxilio al conductor", indicaron.

Por último, ATU dejó en claro que las investigaciones para dar con la razón del deceso del conductor ya se iniciaron en las próximas horas se pronunciarán al respecto. A su vez, se contactaron con el concesionario correspondiente a fin de esclarecer el caso.

Es importante precisar que, pese al hecho, el servicio opera con total normalidad en ambos sentidos mientras que las autoridades trabajan en el lugar.

En resumen, un chofer del Metropolitano perdió la vida tras descompensarse en plena jornada laboral en Chorrillos. La víctima fue identificada como Roel Agustín Bastidas quien habría sufrido un paro fulminante cuando se encontraba con pasajeros con dirección al centro de Lima.