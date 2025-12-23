Histórico cambio en Petroperú: Elba Rojas Álvarez se convierte en la primera presidenta de la petrolera

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Siguen los cambios abruptos en Petroperú. Este 23 de diciembre, la Junta General de Accionistas (JGA) designó a Elba Rojas Álvarez como la primera presidenta mujer del directorio de la petrolera estatal, tras concluir la designación de Luis Alberto Canales en el cargo.

Un día antes, los accionistas acordaron la salida de Canales, según informó la empresa mediante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Pese a ello, se mantiene como miembro del directorio en la categoría de director independiente.

Este nuevo cambio también conlleva la obligatoria recomposición de gerencias en Petroperú, que ya viene sufriendo múltiples bajas en las últimas semanas. A inicios de diciembre, la empresa nombró a Gustavo Villa un nuevo gerente general después de que su precedesor, Óscar Zapata, estuviera en el cargo apenas dos semanas.

Así quedó el Directorio de Petroperú