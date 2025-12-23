Noventa ollas comunes denuncian que Municipalidad de Lima no entregó vales de pavo: "No es justo"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En fechas donde debe prevalecer la solidaridad y empatía, lamentablemente la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estaría haciendo espíritu de ausencia al no considerar a las ollas comunes en la entrega del tradicional pavo para que la población vulnerable pueda degustar de su exquisitez en un día de mucha susceptibilidad para niños y adultos mayores.

Quien se encargó de hacer esta denuncia fue la señora Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, al afirmar que este caso tiene un solo nombre: discriminación.

Cerca de 100 ollas comunes en riesgo de no comer pavo en Navidad

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", la lideresa lamentó, que aproximadamente 90 ollas comunes se queden sin recibir el vale de pavo y que solamente hayan recibido dos organizaciones, las cuales tendrían algún tipo de "favoritismo" con la comuna. En ese sentido, comentó que este maltrato reiterativo ha sido puesto de conocimiento a Isabel Ayala, gerente de Desarrollo Humano de la MML, pero que poco o nada ha dispuesto para atender sus diversos reclamos.

"No es justo de que haya una discriminación hacia las señoras, ellas se la pasan cocinando, y si desean pueden ir a fiscalizar. Y no es que haya un registro, sí lo hay, ellos saben, no es que estemos escondiéndonos, no hemos un registro ahora, el registro lo hemos hecho como Red de Ollas en el año 2020 para la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el MIDIS, que tampoco tenía, nosotros se lo hemos hecho, caminamos en plena pandemia", sostuvo.

Frente a esta penosa situación, hizo un llamado al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a que haga un seguimiento a sus funcionarios sobre la entrega de los vales, puesto que, considera injusto que de 390 ollas comunes ubicadas en San Juan de Lurigancho, 90 se queden el aire. Además, acusó de que este beneficio estaría llegando a los "operadores" de la MML y no a las personas que realmente lo necesitan.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Abilia Ramos, denunció que la Municipalidad de Lima no entregó vales de pavo a noventa ollas comunes.



Presupuesto insuficiente para el 2026

Consultada sobre el presupuesto aprobado en el Congreso para que puedan garantizar la seguridad alimentaria de sus miles de beneficiarios de escasos recursos, Ramos respondió con mucha indignación que no hay variación entre el 2025 y el 2026; es decir, los recursos son más que insuficientes.

"Hemos ido a 130 congresistas, hemos hecho ver que existe un presupuesto insuficiente, indigno, ¿crees que han hecho caso? no, ellos se han llenado los bolsillos", acusó.

En esa línea, cuestionó que en más de cuatro años de gestión no hayan mostrado interés alguno en atender a las poblaciones vulnerables, a través de las ollas comunes. Agregó que, las partidas son las mismas que las épocas de pandemia y pese a esa falta de consideración, las valientes señoras todos los días ponen sus manos en sus cocinas para preparar un plato de comida.

Ante esta situación, las Ollas Comunes expresan su pesar por esta falta de atención, exigiendo respuestas claras a las autoridades municipales de turno.