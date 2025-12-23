Luis Ramos y sus razones para fichar por Alianza Lima: "Tenía 4 propuestas y tomamos la mejor decisión"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de un positivo paso por el América de Cali, Luis Ramos pegó la vuelta al fútbol peruano para unirse a las filas de Alianza Lima. El futbolista de 25 años tendrá la complicada misión de hacer olvidar a Hernán Barcos quien dejó el club luego de cinco temporadas.

Luis Ramos y sus razones para ficha por Alianza Lima

Tras confirmarse su traspaso al equipo victoriano, cientos de hinchas criticaron que regresa a la Liga 1 pues podría dar el salto a un fútbol más competitivo. Sin embargo, el propio jugador dejó de lado estas versiones al asegurar que contaba con otras ofertas, pero terminó eligiendo a los blanquiazules al considerarla como la mejor opción.

"Llegar a Alianza Lima significa mucho para mí, es un club tan histórico y tan grande en el Perú y estoy muy contento de llegar a una institución muy linda. Mi empresario tenía 4 propuestas, incluidas las del exterior, y elegimos Alianza Lima y para nosotros hemos tomado la mejor decisión", indicó.

El atacante de la Selección Peruana indicó que cuando jugó como visitante en Matute siempre le llamó la atención estar del otro lado por lo que ahora puede cumplir el sueño de tener a la hinchada aliancista apoyándolo durante los 90 minutos.

"Me tocó jugar de visitante y soñaba en algún momento poder jugar de local vistiendo la camiseta de Alianza Lima y para mí es uno de mis sueños cumplidos. Hoy tener el público de Matute a favor, va a sacar mi mejor versión y esperemos que sea así", agregó.

Llega para ser campeón

Durante la charla con prensa de Alianza Lima, Luis Ramos aseguró que llega en las mejores condiciones físicas y futbolísticas tras su experiencia en el fútbol colombiano. Además, prometió al aficionado victoriano dar lo mejor de si con el único propósito de alzar el título.

"Dejé mi nombre en la liga colombiana, me fue súper bien, salí goleador de un club muy importante y creo que vengo futbolísticamente muy bien y físicamente he mejorado muchas cosas, esperemos poner en práctica el aprendizaje y la experiencia que he tenido. Vengo con el propósito de campeonar, creo que el equipo siempre compite en la parte de arriba y creo que la institución lo merece", finalizó.

De esta manera, Luis Ramos dio sus razones para fichar por Alianza Lima luego de su paso por América de Cali. El delantero aseguró que contaba con más de una oferta, pero que la de los íntimos fue la mejor decisión.